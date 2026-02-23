MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP della Thailandia 2026 a Buriram

Con la pre-season conclusa domenica 22 febbraio, è tempo di iniziare a fare sul serio, con i primi punti della MotoGP 2026 in palio al Chang International Circuit di Bururim, dove è in programma il Gran Premio della Thailandia.

Saranno 22 i piloti a darsi battaglia, unico assente Fermin Aldeguer, ancora alle prese con la frattura al femore rimediata mentre si allenava a gennaio sul circuito di Aspar.

I test invernali hanno confermato come la Ducati sia ancora la favorita, ma l’Aprilia si è avvicinata moltissimo e sulla carta al momento è l’unica che può insidiare la “Rossa” di Borgo Panigale.

Proprio a Buriram Marco Bezzecchi nell’ultima giornata di test ha fatto segnare il record della pista, con Ai Ogura secondo e uno Jorge Martin ritrovato e che ha chiuso a mezzo secondo dalla vetta.

In casa Ducati Marc Marquez è sembrato il più veloce sul passo gara, ma anche suo fratello Alex e i piloti del VR46 Racing Team, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, hanno detto la loro nelle cinque giornate di test svolte a Sepang e Buriram. Cerca il riscatto Pecco Bagnaia, che correrà la sua ultima stagione con la casa di Borgo Panigale prima di approdare in Aprilia.

In casa KTM il più veloce è stato Pedro Acosta, che ha vissuto una pre-stagione più positiva rispetto agli anni precedenti. Il pilota di Mazarron insegue ancora la prima vittoria in Top Class, mentre più difficile è stata la pre-season del suo team-mate Brad Binder e dei piloti Tech3, Maverick Vinales ed Enea Bastianini.

Della case giapponesi quella messa meglio è la Honda, che durante l’inverno ha fatto grandi passi avanti, anche se la vetta è ancora un gradino sopra. Sia Joan Mir che Luca Marini hanno sottolineato come a Tokio abbiano lavorato bene, ma anche la concorrenza ha fatto passi in avanti. Il Team LCR di Lucio Cecchinello può dirsi soddisfatto della pre-season del francese Johann Zarco e del rookie Diogo Moreira, con quest’ultimo sempre più a suo agio in sella alla RC213V.

Notte fonda invece in casa Yamaha. Quartararo ha più volte sottolineato come il nuovo progetto V4 vada migliorato in tutto e il cronometro non mente. La nuova YZR-M1 V4 è molto lontana dalla vetta e a pagarne le conseguenze anche Alex Rins e i piloti del Pramac Racing, Jack Miller e il rookie Toprak Razgatlioglu.

Il tre volte iridato della Superbike a Buriram ha chiuso ad oltre due secondi dalla vetta e al momento non sembra ancora essersi adattato al prototipo della casa di Iwata e alle gomme Michelin.

Meteo Gp THAILANDIA

A Buriram al momento previsto tempo variabile venerdì e sabato, mentre la domenica è previsto il sole.

Info Gp Thailandia

Il tracciato, progettato dall’architetto Hermann Tilke e aperto nel 2014, misura 4554 m e conta 12 curve (5 a sinistra e 7 a destra). Il layout riprende molto quello del circuito di Spielberg, in Austria, con due lunghi rettilinei ‘uniti’ da una curva stretta e una seconda parte del tracciato più tortuosa. Le sue strutture di ultima generazione possono accogliere 100.000 persone con varie tribune intorno al circuito che offrono una visione privilegiata agli spettatori. Lo scorso anno a vincere è stato Marc Marquez che aveva preceduto suo fratello Alex e Pecco Bagnaia sia nella Sprint Race che nella gara “lunga” della domenica.

Orari Gp Thailandia MotoGP 2026

Venerdì 27 febbraio

Prove 1 Moto3 03:00-03:35

Prove 1 Moto2 03:50-04:30

Prove Libere 1 MotoGP 04:45-05:30

Prove 2 Moto3 07:15-07:50

Prove 2 Moto2 08:05-08:45

Prove MotoGP 09:00-10:00

Sabato 28 febbraio

Prove 3 Moto3 02:40-03:10

Prove 3 Moto2 03:25-03:55

Prove Libere 2 MotoGP 04:10-04:40

Q1 MotoGP 04:50-05:05

Q2 MotoGP 05:15-05:30

Q1 Moto3 06:45-07:00

Q2 Moto3 07:10-07:25

Q1 Moto2 07:40-07:55

Q2 Moto2 08:05-08:20

Sprint Race MotoGP 09:00 (13 giri)

Domenica 01 marzo

Warm Up MotoGP 04:40-04:50

Gara Moto3 06:00

Gara Moto2 07:15

Gara MotoGP 09:00 (26 giri)

Dove vedere il Gp della Thailandia MotoGP

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Domenica 02 marzo MOTOGP THAILANDIA TV8

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

