MotoGP | Test Buriram Day 1, Morbidelli: “Giornata positiva”

La prima giornata in pista a Buriram si chiude con segnali incoraggianti per il box VR46. Franco Morbidelli si è messo subito in evidenza conquistando la terza posizione nella classifica combinata, confermando il buon feeling mostrato nei test di Sepang. Sul tracciato thailandese, nonostante il caldo intenso, Morbidelli ha portato avanti un lavoro costante e produttivo, concentrandosi sul setup e raccogliendo dati preziosi in vista del prosieguo del weekend.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Buriram Day 1 MotoGP 2026

“È stata una giornata positiva, abbiamo cercato di adattare il setup a questa pista. Siamo andati avanti e indietro con delle modifiche di setup sia in termini di telaio che di elettronica ed è andata bene. Ci siamo adattati bene alla pista e anche alle gomme diverse. Mi piace anche il nuovo pacchetto aerodinamico, che è un po’ diverso in alcune aree. L’obiettivo di domani è continuare a lavorare sul setup, ma anche fare una simulazione di gara. Proveremo anche qualche time-attack la mattina. Mi sento molto bene, sono voglioso di iniziare la stagione, siamo veloci. I test sono cominciati bene, questo mi dà ancora più voglia di cominciare e ancora più fiducia”

Foto: Valter Magatti

