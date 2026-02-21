MotoGP | Marc Marquez: “Rinnovo biennale con Ducati? Dipende dal mio fisico”

La MotoGP 2026 inizierà domenica prossima in Thailandia, ma anche nella prima giornata di test a Buriram l’argomento è il mercato piloti.

Con Bagnaia sempre più vicino alla firma con Aprilia, tiene banco il rinnovo di Marc Marquez con la Ducati, che tutti danno per scontato ma che non è ancora arrivato. A fare chiarezza sull’argomento il diretto interessato che ha detto che Ducati vorrebbe un contratto biennale.

Il suo fisico è stato molto “provato” dal 2020 e proprio questo sarebbe l’ostacolo al rinnovo di due anni con la casa di Borgo Panigale, che ricordiamo vedrà l’arrivo di Pedro Acosta dalla KTM.

“Il contratto ideale per Ducati è di due anni, perché se non lo faranno restano a metà ciclo – ha detto così come riportato da Crash.net – Se il mio fisico mi rispetta e non mi limita, non avrò problemi con un contratto biennale. Ho sempre detto che non è una buona idea firmare nulla mentre si è feriti. La mia spalla sta meglio e se continua così non ci saranno problemi. Ma è chiaro che la possibilità di firmare solo per un anno era legata all’infortunio.”

“Quando mi sono svegliato stamattina sapevo già che sarebbe stata una giornata difficile, perché avevo problemi di stomaco. Poi, al secondo giro, ho toccato la linea bianca e sono caduto. Da allora tutti hanno visto che la vernice scivolava spesso.”

Foto: Valter Magatti

