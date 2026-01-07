MotoGP | Steiner: “Marquez è il Verstappen della MotoGP, Rossi è unico”

Con l’inizio del 2026, Guenther Steiner, noto al pubblico come ex team principal della Haas in Formula 1, ha ufficialmente preso le redini del team Red Bull KTM Tech3 come co-proprietario e CEO, segnando il suo ingresso ufficiale nel mondo della MotoGP. L’altoatesino, in una lunga intervista rilasciata a Lottoland.co.uk, ha spiegato di essersi avvicinato alla classe regina con profondo rispetto per lo spettacolo e il livello della competizione. Per Steiner, il Motomondiale è uno sport in cui “contano di più i piloti che la tecnologia” e dove le battaglie uomo contro uomo offrono un livello di spettacolo superiore rispetto a molti altri campionati.

Dichiarazioni Gunther Steiner su MotoGP

“È uno sport incredibilmente emozionante, le gare sono molto combattute e il talento dei piloti emerge in maniera chiara. In MotoGP conta molto di più il pilota rispetto alla Formula 1. I piloti combattono uomo contro uomo sulla moto, spesso a distanza ravvicinata. È qualcosa di davvero spettacolare da vedere. Le moto sono dei veri mostri. Ho sempre amato questo sport, ma non avevo mai avuto l’occasione di entrare. Quando si è presentata l’opportunità, ho deciso di provarci”

Dichiarazioni Gunther Steiner su progetto con KTM

“Il mondiale vinto da Pramac con Martin nel 2024 dimostra che anche un team privato può vincere il campionato. Se lavori bene, puoi arrivare al successo. Serviranno dai tre ai cinque anni per costruire tutto e rendere il progetto solido. In MotoGP ci sono persone con una grande esperienza e l’esperienza non si compra, serve tempo. Porto con me quasi 40 anni di esperienza nel motorsport, ma prima devo capire cosa la MotoGP può trarre da me. I primi sei mesi li passerò osservando e imparando, con grande rispetto per chi lavora in questo paddock da anni”

Dichiarazioni Gunther Steiner su Marc Marquez e Valentino Rossi

“Marc Marquez è il Max Verstappen della MotoGP, ha quel qualcosa in più. Valentino, invece, è unico: un personaggio straordinario, capace di fare qualsiasi cosa su una moto”