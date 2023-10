MotoGP | Salucci: “Rossi torna a fare due giri? Non si può, peccato” [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia VR46 – Intervistato da Sandro Donato Grosso durante le libere del Gran Premio d’Indonesia, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP in programma a Mandalika, Alessandro Salucci ha commentato le voci su una possibile “wild-card” di Valentino Rossi con la VR46, precisando come lo scenario sia del tutto irrealizzabile a causa del contratto di brand ambassador che lega il pilota di Tavullia con Yamaha.

Il nome di Rossi, ricordiamo, era saltato fuori per la sostituzione di Luca Marini e Marco Bezzecchi, recentemente infortuni e a rischio per la trasferta di Mandalika. Grazie ad un recupero lampo, però, entrambi sono scesi in pista questa mattina e con ogni probabilità proseguiranno senza problemi a guidare nel proseguo di questo fine settimana.

Appuntamento a stanotte per l’ultima sessione di lavoro “libere” prima delle qualifiche e la Sprint in Indonesia.