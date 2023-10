MotoGP | Ducati ancora instabile nel venerdì di Mandalika: il commento di Meda e Sanchini [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia Ducati Bagnaia- Intervenuti a Paddock Live, Guido Meda e Mauro Sanchini hanno analizzato la prima giornata di attività della MotoGP a Mandalika, teatro del prossimo Gran Premio d’Indonesia, precisando come la performance iniziale non abbia messo in evidenza la “solita” Ducati.

Una condizione importante, probabilmente dovuta alle caratteristiche della pista poco inclini alla GP23, che ha permesso ad Aprilia non solo di emergere, ma anche di occupare le prime due posizioni dell’assoluta con Aleix Espargarò e Maverick Vinales.

Per domani, quindi, l’obiettivo sarà quello di migliorare la confidenza negli ultimi due settori, i quali si Ono rivelati il vero tallone d’achille delle Prove odierne. Appuntamento a stanotte per l’ultima sessione di lavoro “libere” prima delle qualifiche e la Sprint in Indonesia.