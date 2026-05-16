MotoGP | GP Barcellona Sprint Race: le dichiarazioni dei Top 3

GP Barcellona Sprint Race – Alex Marquez conquista la Sprint Race del GP di Barcellona, confermando il grande feeling con il tracciato catalano dopo il successo ottenuto qui anche lo scorso anno nella gara lunga. Lo spagnolo ha gestito con autorità la Sprint davanti a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, entrambi protagonisti di una prova solida e convincente. Ecco le dichiarazioni dei TOP 3 rilasciate a Sky.

Alex Marquez: “Contento ma ci manca ancora qualcosa per domani”

“Contento per la vittoria ma ci manca ancora feeling al davanti, forse ho spinto troppo all’inizio e ho pagato dopo perché la gomma davanti era molto usata. Ci manca ancora qualcosa se domani vogliamo lottare per la vittoria. Domani per tutti sarà media dietro e cambia il bilanciamento della moto, ci può aiutare a non spingere tanto sul davanti. Penso che domani i miei avversari saranno ancora Pedro e Diggia”

Pedro Acosta: “Felice di aver provato a lottare per la vittoria”

“E’ mancato essere veloci ad inizio e metà gara. Sono arrivato ad un punto che Alex ha fatto gap e lo stesso ha fatto Fernandez, comunque contento con la velocità che abbiamo mostrato. La nostra gomma ha lavorato bene, uno dei punti forti Ducati è la gestione delle gomme, felice di aver provato a lottare per la vittoria con Alex. Domani con la distanza lunga penso che abbiamo un’opportunità in più. Alla fine dobbiamo essere realisti: proveremo a migliorare la gomma posteriore ma penso che abbiamo gestito comunque bene perché sentivo che avevo più grip che all’inizio”

Fabio Di Giannantonio: “Secondo me ne avevo di più di Pedro e Alex”

“Sono arrabbiato con me stesso perché ho sbagliato la qualifica. Purtroppo partendo dalla seconda fila è sempre complicato con tanti piloti che cercano di essere aggressivi. E’ stata una sprint lunghissima, peccato che mancavano pochi giri perché secondo me ne avevo più di Pedro e Alex. Stiamo lavorando tanto sulla partenza, devi essere perfetto per recuperare. L’anno scorso Pedro ha fatto la gara con la soft e non la scarterei a priori. Importante analizzare e scegliere bene, quando ci sono queste gare con poco grip mi diverto perchè devi cambiare stile di guida. Penso che possiamo fare veramente bene. Il davanti è il nostro tema, ci manca di solito. Per noi è veramente essenziale perché lo usiamo per girare e stressiamo tanto la gomma”