MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Bagnaia: “Sto dando tutto”

MotoGP GP Barcellona Ducati Lenovo – Nonostante un sesto posto che non soddisfa pienamente le sue ambizioni, Francesco Bagnaia lascia la Sprint del Gran Premio di Barcellona con indicazioni incoraggianti. Il pilota Ducati ha evidenziato i passi avanti compiuti nel corso del weekend, soprattutto sul fronte del ritmo gara e della gestione degli pneumatici, in un tracciato dove il degrado delle gomme rappresenta uno dei fattori più critici. Bagnaia ha parlato apertamente delle difficoltà incontrate in questa stagione nel trovare un assetto di base efficace in ogni condizione, ma allo stesso tempo ha ribadito la fiducia nel lavoro del team e nel potenziale della Desmosedici. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Sky:

Dichiarazioni Francesco Bagnaia, Sprint Race Barcellona

“Quest’anno sto dando tutto e un po’ di più, ci sto provando in quello che faccio. Siamo partiti in difficoltà perché la moto è da capire, sembra che non abbiamo un buon setup di base che funzioni bene dappertutto. Diggia l’ha trovato perché in ogni situazione è sempre davanti, noi invece stiamo faticando un po’ di più. Oggi abbiamo fatto un altro step, è importante. Non era facile perché qua il consumo delle gomme è impegnativo, siamo riusciti ad arrivare alla fine della Sprint con un buon ritmo ed è positivo. Noi ci stiamo provando a casa in tutti i modi e continueremo così perché secondo me il nostro potenziale è più alto di così e insieme si può vincere di nuovo. Una costante di questo weekend è che con le gomme usate riesco ad essere abbastanza veloce, non perdo tanto perché a me manca proprio il grip iniziale. Quando vado in trazione e prendo il gas mi manca quella fase di spinta iniziale e non riesco ad essere performante quanto vorrei. Ci sono tre curve dopo perdo tutto il distacco (5, 9 e 14) e stiamo lavorando tanto per riuscire a farla andare come gli altri piloti Ducati. Abbiamo già migliorato la 3 e la 4 quindi la strada è giusta e continuiamo così. Il mio punto a favore è che riesco a stressare meno la gomma davanti ma riesco a farla girare bene e qui aiuta tanto, il consumo della gomma posteriore va molto di pari passo a quanto devi spingere soprattutto all’inizio. Se riesco a stare calmo nei primi giri, ovviamente superando, nella seconda parte di gara possiamo essere veloci. Non so se può bastare per una Top 5 ma l’obiettivo è venire su e continuare a fare quello che stiamo facendo perché prima o poi arriverà. A Le Mans è stato il fattore partenza che non mi ha permesso di essere lì da subito, stiamo lavorando tanto e torneremo ad essere lì”

Foto: Michelin

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