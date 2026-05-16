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MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race: vince Alex Marquez, Acosta e “Diggia” a podio

A punti Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, caduta per Jorge Martin

di Alessio Brunori16 Maggio, 2026
MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race: vince Alex Marquez, Acosta e “Diggia” a podio MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race: vince Alex Marquez, Acosta e “Diggia” a podio

MotoGP Sprint Race GP Catalunya Barcellona – Alex Marquez dopo Jerez, fa suo anche il secondo Gran Premio spagnolo della stagione, quello di Catalunya, corso al Montmelò di Barcellona.

Il pilota del Gresini Racing che partiva dalla terza posizione dello schieramento, ha tenuto a bada sino alla bandiera a scacchi il pole-man Pedro Acosta (alla sua 13esima medaglia Sprint, ndr), che con la KTM dopo aver perso la vetta della gara e poi anche la seconda posizione a favore di Raul Fernandez, si è poi rifatto sotto chiudendo a soli 0.041s dalla vittoria, distacco Sprint minore di sempre. Per Alex Marquez è la sesta vittoria Sprint, tutte senza partire dalla pole position.

Terzo gradino del podio per il nostro Fabio Di Giannantonio, che in sella alla Ducati del VR46 Racing Team è stato prima sotto “investigazione” dopo che alla prima curva ha toccato Brad Binder, con quest’ultimo che caduto ha trascinato con se anche Joan Mir e che poi una volta non ricevuta nessuna penalità ha corso una bella gara chiudendo terzo, davanti alla migliore delle Aprilia, quella del Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez.

Quinto al traguardo e in solitaria Johann Zarco, in sella alla migliore moto giapponese, la Honda RC213V del Team LCR. Grande battaglia alle sue con Pecco Bagnaia che in sella alla Ducati Factory chiude sesto, recuperando ben sette posizioni.

Alle sue spalle Franco Morbidelli su Ducati del VR46 Racing Team, che perde invece ben cinque posizioni rispetto alla qualifica. A punti anche Ai Ogura con la seconda Aprilia Trackhouse MotoGP Team e un Marco Bezzecchi (Aprilia Factory) mai in lotta per posizioni di vertice.

Il “Bez” prende comunque un punticino e complice la caduta del suo team-mate Jorge Martin porta a 2 i punti di vantaggio sul madrileno. Pedro Acosta è terzo a 37 punti con Fabio Di Giannantonio quarto a 38 punti.

Tornando alla classifica dietro a Bezzecchi troviamo altri due italiani, Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) e Luca Marini (Honda HRC Castrol).

Dodicesimo al traguardo Fermin Aldeguer (Gresini Racing), che ha preceduto Fabio Quartararo su Yamaha Factory, il rookie Diogo Moreira su Honda LCR e le Yamaha di Alex Rins (Team Factory), Jack Miller (Pramac Racing), Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac) e del tester della casa di Iwata, Augusto Fernandez. Ritiro per il rientrante Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3)

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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MotoGp SPR Barcellona - GP Catalunya - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 20:02.258
2 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing +0.041
3 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +0.457
4 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team +2.928
5 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr +4.764
6 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +4.894
7 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +6.175
8 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team +6.871
9 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +7.381
10 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 +7.869
11 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol +8.343
12 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp +9.721
13 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team +10.042
14 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr +14.096
15 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team +14.166
16 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp +14.334
17 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha Motogp +20.452
18 47 Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing +20.558

Barcellona - GP Catalunya - Risultati SPR

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