Diretta MotoGP

MotoGP | GP Barcellona 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Montmelò di Barcellona

di Jessica Cortellazzi16 Maggio, 2026
MotoGP | GP Barcellona 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto) MotoGP | GP Barcellona 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

GIRO 12 – ULTIMO GIRO! 1 decimo da A.Marquez per Acosta. Alex Marquez vince la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona! Sul podio Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Quarto R.Fernandez, a seguire: Zarco, Bagnaia, Morbidelli, Ogura, Bezzecchi e Bastianini. Undicesimo Marini, davanti a: Aldeguer, Quartararo, Moreira, Rins, Miller, Razgatlioglu e A.Fernandez

GIRO 10 – Di Giannantonio sorpassa R.Fernandez e sale terzo. Morbidelli sorpassa Bezzecchi e sale settimo

GIRO 9 – Acosta sorpassa R.Fernandez e sale secondo, A.Marquez è a sei decimi da lui. Gara ancora apertissima!

GIRO 8 – 5 GIRI AL TERMINE! Bagnaia in sesta posizione dopo il sorpasso su Bezzecchi. Acosta si è avvicinato a R.Fernandez

GIRO 7 – Ritiro per Vinales, problema sulla moto

GIRO 6 – TOP 10: A.Marquez, R.Fernandez, Acosta, Di Giannantonio, Zarco, Bezzecchi, Bagnaia, Morbidelli, Marini e Bastianini

GIRO 5 – Di Giannantonio sorpassa Zarco e sale quarto. R.Fernandez sorpassa Acosta e sale in seconda posizione, a 4 decimi da A.Marquez

GIRO 4 – A.Marquez sorpassa Acosta e passa al comando. TOP 10: A.Marquez, Acosta, R.Fernandez, Zarco, Di Giannantonio, Bezzecchi, Bagnaia, Morbidelli, Marini e Bastianini

GIRO 3 – A.Marquez si avvicina ad Acosta. Caduta di Martin, rider OK!

GIRO 2 – Martin sorpassa R.Fernandez e sale quarto ma Raul risponde. Di Giannantonio ne approfitta e sale quarto ma Fernandez gli riprende la posizione

GIRO 1 – Partenza e via! Ottimo start di Acosta e di A.Marquez che si mette secondo davanti a Zarco. Caduta di Mir e Binder dopo un contatto, riders OK! TOP 10: Acosta, Zarco, A.Marquez, R.Fernandez, Martin, Di Giannantonio, Morbidelli, Quartararo, Bezzecchi e Bagnaia, decimo

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

15:00 Parte il giro di formazione! Sono 12 i giri da disputare

Diretta Sprint Race GP Catalunya MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito Montmelò di Barcellona per la diretta della Sprint Race del Gran Premio di Catalunya, sesto appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 15:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

Davanti a tutti scatterà la KTM di Pedro Acosta davanti alla Ducati del team VR46 di Franco Morbidelli e alla Ducati Gresini di Alex Marquez. Dalla seconda fila partiranno l’Aprilia di Raul Fernandez, seguito dalla Honda di Johann Zarco e dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Settima posizione per la Yamaha di Fabio Quartararo, a precedere la KTM di Brad Binder e l’Aprilia di Jorge Martin. Chiude la TOP 10, la Honda di Joan Mir. Dodicesimo Marco Bezzecchi davanti a Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini.

DIRETTA SPRINT RACE GP CATALUNYA BARCELLONA DALLE 15:00

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