MotoGP | Pedrosa sul mercato piloti: “Ducati ha fatto una buona mossa”

Movimenti di mercato non ancora confermati sono stati grandi protagonisti dei giorni scorsi. Quartararo in Honda, Martin in Yamaha e soprattutto Pedro Acosta in Ducati Factory hanno fatto molto discutere addetti ai lavori e semplici appassionati.

Tra gli addetti ai lavori ne ha parlato anche Dani Pedrosa, ex pilota della MotoGP e attuale tester della KTM. Il “piccolo Samurai” è stato intervistato durante i recenti test di Sepang da Izaskun Ruiz di DAZN Espana, ecco cosa ha detto il #26.

Dichiarazioni Dani Pedrosa Mercato Piloti MotoGP 2026

“È il mercato più rapido della storia per quanto riguarda i contratti. Credo sia qualcosa di inedito che quasi tutta la griglia sia già definita prima del primo giorno di test.” Interrogato sulle voci di Fabio Quartararo in Honda, sul possibile arrivo di Jorge Martin in Yamaha o sull’approdo di Pedro Acosta al team ufficiale Ducati al posto di Pecco Bagnaia, per diventare compagno di squadra di Marc Marquez, il numero 26 ha risposto tra le risate: “Non sono tutti confermati.” Chiudendo la conversazione Pedrosa ha detto: “La Ducati ha fatto una buona manovra.”

La reacción de Dani Pedrosa al mercado de MotoGP… ¿va por Pedro Acosta? 👀 "Sin duda, el equipo Ducati ha hecho una buena maniobra"#SepangTest #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/csK6hdrh5O — DAZN España (@DAZN_ES) February 5, 2026

