MotoGP | Retropodio Assen: Bez, Pecco e Aleix commentano il GP [VIDEO]

MotoGP GP Assen Highlights – Vi riportiamo il retro-podio con Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Aleix Espargarò dell’ultimo Gran Premio d’Olanda ad Assen, settima prova del mondiale 2023 di MotoGP.

Dopo il secondo posto conquistato nella Sprint di ieri pomeriggio, Pecco è tornato ad occupare il gradino più alto del podio, lasciandosi alle spalle Marco Bezzecchi – bravo a contendere i danni in classifica mondiale – e Aleix Espargarò, salito al terzo posto grazie ad una penalità a Brad Binder per “track limits”, inflitta al sudafricano proprio durante l’ultima tornata.

Quinto Jorge Martin, veloce solo nella parte conclusiva della corsa e mai realmente in lotta per la vittoria. Sesta posizione per un ottimo Alex Marquez, seguito da Luca Marini, Taakaki Nakagami e Franco Morbidelli. Chiude la graduatoria della top dieci Augusto Fernandez. Appuntamento tra un mese, dopo la conclusione della pausa estiva, per il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, ottava prova di un mondiale sempre più in mano alla Ducati.