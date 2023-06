MotoGP | Gp Assen Gara, Quartararo: “Domani valuteremo se operare”

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo è stato vittima di una scivolata nel corso del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota Yamaha, dopo il podio rimediato nella Sprint Race, ha cercato la partenza perfetta, ma uno rilasciando della frizione troppo netto gli ha causato una brutta partenza. A 24 giri dalla fine è stato vittima poi di una scivolata che ha coinvolto anche Zarco. Nella caduta la condizione già precaria dell’alluce si è aggravata e si è aggiunto anche un grande trauma al gomito, Domani valuteranno l’eventuale operazione.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gara Gp Olanda Assen MotoGP 2023

“Ho fatto un errore già al via, ho cercato di spingere ma ho sbagliato. Se devo pensare positivo penso alla velocità che avevamo questo weekend. Forse mi dovrò operare, domani faccio un controllo. Deciderò domani con il dottore. Stamattina non ho preso antidolorifici e la caduta non ha aiutato. Il gomito vediamo quanto tempo di recupero ho bisogno. Normalmente non ci vuole molto a guarire. Spero di essere al 100% in poche settimane. In partenza ho lasciato la frizione troppo di scatto, ma è stata la peggiore partenza dell’anno. Quando vuoi fare le cose fatte bene alla fine vanno male.”