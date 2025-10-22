MotoGP | GP Malesia, Yamaha: Fernandez torna in pista con il V4

GP Malesia Sepang Yamaha MotoGP 2025 – Augusto Fernandez tornerà in sella alla Yamaha V4 come wild card nel Gran Premio della Malesia, in programma questo weekend.

L’obiettivo principale sarà continuare la raccolta dati sul prototipo con motore V4 in un contesto di weekend di gara della classe regina come già fatto a Misano.

Fernandez, Campione del Mondo Moto2 nel 2022 ed ex pilota MotoGP (2023-2024), ha già preso parte come wild-card a tre appuntamenti quest’anno con Yamaha: Aragon, Brno e Misano e proprio nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini era sceso in pista per la prima volta in un evento ufficiale con il prototipo V4.

Dichiarazioni Augusto Fernandez Preview Gp Malesia Sepang Yamaha V4 MotoGP 2025

“Sono felice di tornare a correre. Dopo il GP di Misano è passato tanto tempo, ma sono molto entusiasta per il weekend che ci aspetta. Continueremo a migliorare il pacchetto del nostro prototipo con motore V4. Mi è mancato tantissimo guidare il prototipo con motore V4, e non vedo l’ora che inizi il weekend per vedere cosa sarà possibile fare. Ma, naturalmente, sarà un altro fine settimana dedicato allo sviluppo della moto prototipo, quindi l’obiettivo principale è essere pronti per la prossima stagione.”

Foto: Valter Magatti

