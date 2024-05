MotoGP | Regolamenti 2027, ufficiale la cilindrata di 850cc, ecco tutti i cambiamenti [VIDEO]

Regolamenti MotoGP – La MotoGP guarda al futuro, dal 2027 cambieranno alcuni regolamenti e per limitare le velocità massime raggiunte dai bolidi della Top Class è stata ridotta la cilindrata a 850cc.

I nuovi regolamenti sono volti a rendere lo sport più sicuro, più sostenibile e ancora più spettacolare. Le nuove moto saranno ancora più efficienti, in un’ottica di sostenibilità globale, e pensate per dar vita a delle competizioni ancora migliori e ancora più sorpassi.

Regolamento MotoGP 2027 Motori 850cc

Dal 2027, la cilindrata dei motori passerà da 1000cc a 850cc. Ciò comporterà un calo nelle velocità di punta, rendendo lo sport più sicuro, più efficiente e sostenibile. L’alesaggio massimo passerà da 81 a 75 millimetri e ciò comporterà anche una limitazione in termini di performance. I motori saranno quindi più road-relevant e al tempo stesso conserveranno le caratteristiche che rendono la MotoGP spettacolare com’è attualmente.

Regolamento MotoGP 2027 Carburante

Come già annunciato, la MotoGP correrà con carburante sostenibile al 100% a partire dal 2027, rispetto al 40% minimo con cui sta correndo dal 2024. Nell’ambito delle nuove normative, anche la capacità del serbatoio del carburante sarà ridotta, da 22 litri a 20, e ai piloti sarà consentito utilizzare 11 litri durante la Tissot Sprint Race.

Regolamento MotoGP 2027 Aerodinamica

L’aerodinamica sarà ridotta e controllata più strettamente a partire dal 2027, con l’obiettivo di minimizzarne gli effetti negativi. La larghezza della parte superiore della carenatura anteriore sarà più stretta di 50 mm e il muso sarà spinto indietro di 50 mm, riducendo l’effetto aerodinamico dove conta, sui rettilinei e nelle aree di frenata. Ciò creerà gare ancora più ravvicinate, con ancora più sorpassi. Nella parte posteriore, l’aerodinamica dietro al pilota farà parte dell’omologazione a partire dal 2027 e ai team sarà consentito aggiornarla solo una volta a stagione per controllare i costi.

Regolamento MotoGP 2027 RIDE-HEIGHT E HOLESHOT DEVICES

Nella nuova era dal 2027, saranno vietati tutti i dispositivi ride-height e holeshot. Ciò permetterà di controllare la performance e di rendere questo sport più sicuro, specialmente in fase di partenza e pertanto saranno ancora più importanti le capacità dei piloti.

Regolamento MotoGP 2027 Dati GPS

Per un equilibrio ancora maggiore, i dati GPS di tutti i piloti saranno a disposizione di tutti i team al termine di ogni sessione. Fornendo dati a tutti i piloti vi saranno migliori opportunità di fare passi avanti per i team e i piloti meno performanti e a un costo controllato. L’accesso a questo range di dati renderà questo sport più sicuro e incrementerà anche il livello di dati disponibili nei confronti degli appassionati di tutto il mondo.

Regolamento MotoGP 2027 Concessioni

L’attuale sistema di concessioni, introdotto alla fine della stagione 2023, continuerà a restare in vigore ma con delle novità regolamentari tecniche a partire dal 2027, con tutte le Case che inizieranno la stagione nella fascia Rank B. Saranno poi rivalutate a stagione in corso, nell’estate 2027, e potranno salire o scendere di categoria per avere accesso a più o meno concessioni. Con questo sistema, la prestazione dei costruttori verrà presa in considerazione dal primo giorno, facendo sì che il livello sia più equilibrato possibile dal momento che prenderà il via una nuova era. Per i piloti, per questo sport, per lo spettacolo: la MotoGP nel 2027 sarà più sicura, più sostenibile e più spettacolare che mai!

Ricordiamo che l’era dei quattro tempi della MotoGP è iniziata nel 2002 con moto di 990cc e dal 2007 al 2011 si è corso con motore di 800cc di cilindrata ed è proprio con uno di questi che Casey Stoner portò al successo la Ducati.

La riduzione della cilindrata permetterebbe anche di limitare le velocità massime, che sono diventate “esagerate”. Basti pensare che Brad Binder al Mugello ha toccato i 366,1 Km/h, mentre nel 2002 sulla stessa pista Tohru Ukawa aveva raggiunto i 324,5 Km/h.

