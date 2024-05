MotoGP | GP Barcellona Gara, Rins: “È stata una gara davvero dura”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins ha chiuso il Gran Premio di Catalunya a Barcellona in 20esima posizione.

Dopo una buona partenza, è stato costretto ad un lungo per non colpire i piloti alla prima curva. Al rientro in ultima posizione ha sofferto di problemi di vibrazioni per tutta la gara.

Dichiarazioni Alex Rins GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“È stata una gara davvero dura. Tutto è iniziato dall’inizio. Il via dalla P8 non è stato male, ma ero così vicino a colpire Jorge Martin che ho dovuto fare il giro lungo e poi mi sono ritrovato in ultima posizione. Ho provato a recuperare alcune posizioni e a guidare nel modo più fluido possibile per gestire la gomma, ma sembrava che tutto funzionasse in un modo un po’ strano. La moto e le gomme spinnavano molto, davvero troppo: non era mai successo prima. Quindi analizziamo e guardiamo con ansia al prossimo weekend di gara del Mugello.”

4.6/5 - (41 votes)