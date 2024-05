MotoGP | GP Barcellona Gara, Acosta: “Ho commesso un piccolo errore”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta ha chiuso il Gran Premio di Catalunya, sesto appuntamento della MotoGP 2024, corsa a Barcellona, in 13esima posizione.

Il rookie della KTM è stato autore di una prima parte di gara incredibile, che lo ha visto lottare per le prime posizioni con Martin e Bagnaia. Dopo 10, però, una scivolata, ha messo fine alle sue speranze di vittoria. Risalito sulla moto è riuscito comunque a concludere la gara e a raccogliere qualche punto.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“È stato il primo fine settimana in cui siamo stati costantemente competitivi, il che per noi è una grande cosa. Stavamo facendo un’ottima partenza di gara, ma ho commesso un piccolo errore, su una pista complicata. Il punto positivo per noi è che che siamo stati in grado di essere competitivi e di stare davanti su una pista che non è necessariamente la nostra migliore, quindi tutto ciò che possiamo fare ora è concentrarci sul Mugello la prossima settimana, e sono sicuro che ne avremo una buona in Italia !”