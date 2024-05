MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Francia 2024 a Le Mans

MotoGP Gp Francia Le Mans 2024 – Dopo l’emozionante Jerez, la MotoGP torna in pista, prossima tappa Le Mans, per il Gran Premio di Francia, quinta gara del Motomondiale 2024.

In Andalusia abbiamo assistito ad una bellissima battaglia tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia, con quest’ultimo uscito vincitore con un finale di gara entusiasmante. Sul podio dopo un difficile inizio di stagione era salito anche Marco Bezzecchi, che proprio lo scorso anno centrò la vittoria in terra francese davanti a Jorge Martin e Johann Zarco.

Martin, caduto a Jerez, vorrà rafforzare la propria leadership in Campionato, ma da tenere d’occhio ci saranno sicuramente anche le Aprilia con Maverick Vinales e Aleix Espargarò e le KTM, non solo quelle del team interno, ma anche quella del rookie Pedro Acosta, autore di un inizio di stagione entusiasmante.

Bagnaia cercherà di riscattare lo “zero” del 2023, quando cadde dopo un contatto con Maverick Vinales, mentre il suo team-mate Enea Bastianini, Franco Morbidelli e Fabio di Giannantonio sono chiamati a rispondere “presente” visto che guidano la moto più performante del lotto, anche se il romano del VR46 Racing Team ha la versione 2023 della Desmosedici, mentre la “Bestia” e “Morbido” guidano la GP 24.

I piloti Yamaha e Honda partono sulla carta già battuti. La YZR-M1 e la RC213V al momento pagano troppo dalle case europee sia in termini di potenza che di guidabilità e il weekend di Quartararo, Rins, Mir, Marini, Zarco e Nakagami si preannuncia tutto in salita.

Meteo Gp Le Mans

Al momento per l’intero weekend è previsto bel tempo, con il solo venerdì che potrebbe avere qualche nuvola innocua.

Info Gp Le Mans

Il circuito Bugatti misura 4.2 Km e conta 14 curve, 5 a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo misura 674 metri. Il circuito francese entrò nel calendario del Motomondiale alla fine degli anni sessanta. A causa dell’incidete di Alberto Puig (attuale team Manager Repsol Honda) nel 1995, le gare sul circuito francese vennero sospese fino al 2000. Da quel momento in poi furono molti i lavori di messa in sicurezza dell’impianto, che lo portarono nel 2008 ad essere quello che conosciamo oggi. I primato di maggior numero di vittorie spetta a Jorge Lorenzo, che qui ha trionfato ben 6 volte in carriera, dopo di lui Dani Pedrosa, con 4 vittorie di cui solo 1 in MotoGP, e Valentino Rossi a quota 3 successi.

Orari Gp Francia MotoGP 2024 Le Mans

Venerdì 10 maggio

FP Moto3 9:00 – 9:35

FP Moto2 9:50 – 10:30

FP1 MotoGP 10:45 – 11:30

Prove 1 Moto3 13:15 – 13:50

Prove 1 Moto2 14:05 – 14:45

Prove MotoGP 15:00 – 16:00

Sabato 11 maggio

Prove 2 Moto3 08:40 – 09:10

Prove 2 Moto2 09:25 – 09:55

FP2 MotoGP 10:10 – 10:40

Q1 MotoGP 10:50 – 11:05

Q2 MotoGP 11:15 – 11:30

Q1 Moto3 12:50 – 13:05

Q2 Moto3 13:15 – 13:30

Q1 Moto2 13:45 – 14:00

Q2 Moto2 14:10 – 14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 12 maggio

Warm Up MotoGP 09:40 – 09:50

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Dove vedere il Gp Le mans

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche di tutte le categorie e anche le gare.

