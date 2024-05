MotoGP | GP Barcellona, Bastianini: “Gara frustrante”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Ducati – Gara da dimenticare quella di Barcellona per Enea Bastianini, chiusa al 18esimo posto.

La “Bestia” come è soprannominato il #23 della Ducati è transitato in decima posizione alla prima variante, non riuscendo nelle prime fasi di gara a restare a contatto con il gruppo di testa ma rimanendo comunque all’interno della top ten.

Successivamente ha ricevuto un long-lap penalty a seguito di un taglio della prima chicane, a cui è stato costretto a causa di un sorpasso subito da Alex Márquez. Per non averlo scontato durante la gara, la penalità si è tradotta in un’aggiunta di 32 secondi al tempo totale di gara e nel diciottesimo posto finale.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“È stata una gara frustrante per me, in quanto è arrivato un long-lap penalty a metà gara per essere stato costretto ad un lungo dopo un sorpasso da parte di Alex Márquez, in una situazione in cui non avevo nessun’altra opzione se non quella di tagliare la prima chicane. Spero che ci sia più attenzione in futuro in questo genere di situazioni, perché credo che non meritassi questo tipo di sanzione. Mi aspettavo, al contrario, che fosse Alex a dovermi restituire la posizione, ma non è stato così. Ora dobbiamo pensare a rifarci nella prossima gara.”

