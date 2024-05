MotoGP | GP Barcellona Gara, Bezzecchi: “Oggi non è stata una gara facile”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso il Gran Premio di Catalunya a Barcellona in undicesima posizione.

Weekend nel complesso più complicato per Marco che scattava dalla metà del gruppo. In P15 dopo il primo giro, è in lotta per entrare nei dieci fino sotto la bandiera a scacchi. Alla vigilia del GP d’Italia, in soli sette giorni al circuito del Mugello, è decimo in classifica con 42 punti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Oggi non è stata una gara facile, ho avuto gli stessi problemi in frenata del weekend. Ho una forte sensazione di sottosterzo in ingresso curva. Nelle piste critiche sulla gomma davanti, come questa, tutto è più complicato. Non molliamo, continuiamo a lavorare con tutta la squadra per trovare una soluzione. Arriviamo al Mugello, prima gara di casa, ci serve tutto il supporto dei nostri tifosi.”

