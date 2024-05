MotoGP | Gp Barcellona Gara, Vinales: “Weekend difficile”

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Aprilia Racing – Maverick Vinales ha chiuso il Gran Premio di Catalunya a Barcellona in 12esima posizione.

La gara di Maverick Viñales è stata condizionata da una partenza complicata e dalla mancanza di feeling in frenata. Abile anche nel riuscire a salvare un grande highside, Maverick ha rimontato fino a chiudere in dodicesima posizione.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“È stato un weekend difficile, in gara non avevo grip e perdevo tanto in frenata. L’immagine dove ho salvato l’highside riflette molto bene le difficoltà qui al Montmeló. Ora dobbiamo guardare avanti e pensare al Mugello.”

