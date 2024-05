MotoGP | GP Barcellona Gara, Alex Marquez: “C’è da trovare qualcosa in più”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso il Gran Premio di Catalonya a Barcellona in settima posizione.

Gran gara per Alex Marquez. Il #73 sapeva di poter essere competitivo nella gara domenicale e la settima posizione al traguardo è la conferma di un gran lavoro nonostante una qualifica poco brillante. Non c’è praticamente tempo per rilassarsi col Mugello in arrivo il prossimo weekend.

Dichiarazioni Alex Marquez GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Ho avuto buone sensazioni tutto il fine settimana e il risultato di oggi lo rispecchia. Ho sofferto un po’ all’inizio in gara oggi, forse anche perché mentalmente non volevo distruggere la gomma morbida e anche nelle battaglie con Enea e Brad. Va bene così, ma è ovvio che c’è trovare qualcosa in più i venerdì a cominciare dal Mugello”.

