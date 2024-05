MotoGP | GP Barcellona Gara, Quartararo: “Risultato piuttosto buono”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio di Barcellona in nona posizione.

Partito dalla 17esima posizione, il pilota francese è riuscito in una buona rimonta.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Questo è stato un risultato piuttosto buono. Inoltre non ci sono stati molti incidenti davanti a me, quindi, per me, è stata davvero una bella gara, considerando come stiamo andando. Siamo a meno di 5 secondi dal quinto posto, quindi questo è davvero positivo. La sensazione era migliore di quanto mi aspettassi, a dire il vero. Sappiamo cosa ci manca, ma ci stiamo lavorando e penso che quella di oggi sia stata davvero una bella gara. È stato bello: ho visto Bezzecchi e Oliveira lottare davanti a me negli ultimi giri. Sapevo quanto fosse difficile fermare la moto alla curva 1 e, considerando quanto stavano lottando, ho detto “Okay, andranno larghi”. Ho deciso di frenare molto presto per prendere velocità e li ho superati. Sono anche riuscito a mantenere la posizione fino alla fine, quindi penso che siamo stati intelligenti e penso che il modo in cui ho corso sia stato bello. Stiamo andando passo dopo passo: a Le Mans il ritmo era buono e qui è stato fantastico. Speriamo di poter fare ulteriori passi avanti al Mugello e successivamente nei test privati ​​di Valencia. Sento che stiamo facendo progressi, sento che stiamo vedendo la luce alla fine del tunnel, il che è fantastico.”

