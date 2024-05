MotoGP | Gp Barcellona Gara, Espargarò: “Ho dato il massimo fino all’ultimo giro”

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Aprilia Racing – Aleix Espargarò ha chiuso il Gran Premio di Catalunya a Barcellona in quarta posizione.

Aleix Espargaró, partito dalla pole position, ha concesso qualche posizione durante i primi giri della gara lunga, come successo nella sprint. Il pilota di Granollers però ha sofferto di una mancanza di grip al posteriore con la gomma media. Nonostante questo, ha difeso per diversi giri il piazzamento sul podio, ma sul finale ha dovuto cedere la terza posizione, finendo quarto.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gara Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Ho dato il massimo fino all’ultimo giro. Il feeling è stato buono tutto il weekend, ma in gara non avevo grip con la gomma media. Sono stati comunque giorni meravigliosi, avendo conquistato la pole position, la sprint e il record della pista. Sarebbe incredibile, nella mia ultima stagione in MotoGP, vincere al Mugello, in casa Aprilia.”

