MotoGP | Aldeguer: “C’è tanta voglia di tornare”

Fermin Aldeguer suo malgrado ha dovuto guardare dalla Spagna la presentazione della nuova livrea della Ducati Desmosedici GP 26 del Gresini Racing, presentazione avvenuta in Malesia.

Il “Rookie of The Year” 2025 della MotoGP si era infatti infortunato lo scorso 8 gennaio mentre era sul circuito di Aspar, riportando la frattura alla diafisi del femore sinistro.

Il pilota di Murcia si è comunque collegato ed ha parlato con i presenti. La voglia di tornare in moto è tanta, ma l’unico obiettivo al momento, ritrovare la forma al 100%.

Salterà i test di Sepang in programma dal 3 al 5 febbraio e spera di esserci per quelli thailandesi in programma il 21 e 22 febbraio, una settimana prima dell’inizio della stagione che prenderà il via a Buriram.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer Presentazione Ducati Gresini Racing MotoGP 2026

“È ovviamente un grande dispiacere non essere qui a Kuala Lumpur per la presentazione del Team. Abbiamo avuto un piccolo imprevisto e stiamo lavorando senza sosta per tornare il prima possibile. Mi manca il Team e mi manca la moto, purtroppo dobbiamo fare le cose per bene e recuperare. È l’unico obiettivo al momento, ritrovare la forma al 100% e poi penseremo a tornare in sella alla moto. Un passo alla volta. La moto è ancora più bella di quella dello scorso anno, c’è tanta voglia di tornare.”