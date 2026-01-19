MotoGP | Ducati 2026, Marc Marquez: “In questa stagione ulteriore sfida”

A Madonna di Campiglio è stata presentata la nuova Ducati Desmosedici MotoGP che sarà portata in pista da Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Lo spagnolo è alla sua seconda stagione in sella alla Ducati Factory, dopo un 2025 che lo ha visto dominare in sella alla Desmosedici GP 25.

Il #93 ha vinto il settimo Titolo in MotoGP, nono in carriera, dominando la stagione fino all’infortunio avuto in Indonesia, quando era stato tamponato da Marco Bezzecchi.

Un Marquez che punta a riconfermarsi e a conquistare quel decimo Titolo che gli permetterebbe di superare Valentino Rossi.

Dichiarazioni Marc Marquez “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2026

“Mi sto rimettendo, sto lavorando duro per arrivare in forma in Thailandia. Come avrete visto, mi sto già allenando in sella, tutto va nella giusta direzione. Una moto veloce è una moto bella, vedremo durante la pre-season, il design è fantastico e cercheremo di guidare al meglio per celebrare i 100 anni come merita. Il 2025 ha rappresentato un momento chiave della mia vita e della mia carriera. La passione è il cuore di tutto, io ne ho tantissima. Mi piace gareggiare ed è questo il carburante più forte. Ho raggiunto un obiettivo ma riparto con la stessa grandezza di entusiasmo. La stagione 25 mi ha dato la giusta motivazione per lavorare.

Una sfida contro tutte le difficoltà, per provare a me stesso prima di tutto che potevo essere in grado di vincere ancora. Non sono tanto attento a numeri e record, ma il 2026 rappresenta allo stesso modo un’ulteriore sfida. Riconfermarsi sarà ancora più difficile ma abbiamo dalla nostra la possibilità di sfruttare al massimo il pacchetto della Desmosedici GP che è il più competitivo e affidabile. Riprendere confidenza alla guida dopo l’infortunio è il primo obiettivo, poi dare spettacolo in pista con il Ducati Lenovo Team di cui cercherò di onorare i colori al massimo delle mie possibilità anche quest’anno. Nei primi allenamenti in sella alla moto le sensazioni sono state più che positive ma in Malesia ci sarà il primo vero banco di prova in vista della stagione. E’ un anno diverso, mi sento più rilassato, l’anno scorso ero agitato ma ho le farfalle nello stomaco all’idea di iniziare una nuova stagione, anche se conosco tutti.”

