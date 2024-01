MotoGP | Presentate le Ducati Desmosedici 2024 di Bagnaia e Bastianini

Presentazione Ducati Lenovo Team 2024 – Questa mattina a Madonna di Campiglio è stata presentata la stagione 2024 del team Ducati Lenovo che vedrà schierati in griglia di partenza il due volte Campione del mondo Francesco Bagnaia ed il Campione del mondo Moto2, Enea Bastianini.

Dopo questi due anni consecutivi di successi nella classe regina, il team di Borgo Panigale ha come obiettivo quello di ripetersi anche se non sarà facile dato l’alto livello della concorrenza, soprattutto una lotta in casa con otto Ducati schierate.

I test di Valencia che si sono disputati dopo l’ultima gara dell’anno scorso che ha visto Bagnaia vincere il secondo titolo, hanno dato buone sensazioni ai piloti, soprattutto per quanto riguarda il motore.

L’ingegnere Gigi Dall’Igna, infatti ha sottolineato l’importanza di portare in pista un motore performante dal momento che verrà sigillato per tutta la stagione.

Per vedere la Ducati 2024 in pista dovrete attendere i test ufficiali MotoGP IRTA in programma a Sepang dal 6 all’8 febbraio (dal 1 al 3 febbraio ci saranno i test shakedown riservati ai collaudatori e alle case con concessioni, come Honda e Yamaha).