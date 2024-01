MotoGP | Campioni in pista, Dall’Igna (Ducati): “Mi aspetto una competizione ancora più elevata”

MotoGP Campioni in Pista Ducati – Il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna ha parlato durante la presentazione della stagione 2024 della “Rossa” a due ruote svolta al Pala Campiglio di Madonna di Campiglio.

Tanto l’entusiasmo per la nuova stagione che vedrà impegnata la casa di Borgo Panigale in MotoGP, Superbike e nella novità off-road con la Desmo 450MX.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Presentazione Ducati Madonna di Campiglio

“Sono davvero felice di essere ancora una volta a Madonna di Campiglio, a presentare i nostri team MotoGP e WorldSBK da Campioni del Mondo. Il 2023 è stato sicuramente un anno indimenticabile, ma ora siamo qui per lanciare la nuova stagione ed accogliere le sfide che ci aspettano nel 2024. Il test di Valencia è sempre particolare, normalmente ci concentriamo sulle cose a lungo termine come il motore che verrà sigillato per tutta la stagione ed è importante fare le scelte giuste. La potenza deve essere giusta, così come l’affidabilità. Il commento di Pecco era sul lato motore. Abbiamo fatto uno step importante. In MotoGP, nel Ducati Lenovo Team, rivedremo il Campione del Mondo Pecco Bagnaia insieme ad Enea Bastianini che lo scorso anno, a causa dei numerosi infortuni, non ha potuto dimostrare tutto il suo potenziale. In Superbike, nel Team Aruba.it Racing – Ducati, accanto alla Panigale V4 R con il numero 1 di Alvaro Bautista ci sarà il Campione del Mondo in carica Supersport Nicolò Bulega, al debutto nella categoria. Non potevamo desiderare una line up migliore per affrontare un 2024 che si prospetta intenso in entrambi i Mondiali. Sappiamo che le altre case costruttrici si stanno impegnando fortemente e mi aspetto una competizione ancora più elevata, ma sono sicuro e fiducioso che grazie al lavoro svolto dai ragazzi e le ragazze di Ducati Corse durante questa breve pausa invernale, saremo pronti a difendere i titoli conquistati nella scorsa stagione.”

4.7/5 - (43 votes)