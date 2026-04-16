MotoGP | Pol Espargarò: “Acosta in Ducati sarebbe un bel guaio per gli altri”

L’accordo tra le case (Ducati, Aprilia, KTM, Honda e Yamaha, ndr) e MotoGP Sports Entertainment Group (ex Dorna, ndr), non ancora raggiunto, sta bloccando l’ufficializzazione di accordi già fatti, tra cui quello di Pedro Acosta in Ducati al posto di Pecco Bagnaia.

Parlando del talento spagnolo, il suo connazionale Pol Espargarò (che quest’anno oltre che collaudatore KTM e inviato DAZN è anche manager di Dani Holgado, ndr), ha detto che insieme a Marc Marquez formerebbe una coppia formidabile.

Intervistato da Mundo Deportivo, Espargarò ha detto che se questo dovesse accadere (Acosta in Ducati), rappresenterebbe presente e futuro della casa di Borgo Panigale.

Acosta, che corre per la KTM di cui come detto Espargarò è collaudatore, ha avuto un grande inizio di Campionato e nonostante la RC16 non sia all’altezza di Aprilia e Ducati, è terzo in Campionato alle spalle di Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

Dichiarazioni Pol Espargarò su Acosta Ducati MotoGP

“Se questo dovesse accadere (Acosta in Ducati), credo che rappresenterebbe presente e futuro. Non c’è alcun dubbio. Non so se ci sarebbero cinque piloti, non so se si potrebbero contare sulle dita di una mano, con il talento smisurato che ha Pedro nel Mondiale MotoGP. Forse mi avanzerebbe anche qualche dito. Avere due piloti, uno come Marc (Marquez), che è presente e passato, ma che continua a essere presente e vedremo se anche un po’ di futuro, se riuscirà a risolvere questo problema alla spalla, e poi Pedro… purtroppo (per gli altri, ndr) avranno un futuro brillante. Anche se la moto non è al 100%, sanno che avranno un pilota per molti anni, nel caso firmasse con Ducati, e questo sarà un bel guaio per gli altri. Dovremo vederlo e soffrirlo ogni weekend. Il mercato è così e bisogna accettarlo, e noi dobbiamo essere migliori degli altri costruendo una moto migliore, per offrire ai piloti che arriveranno in fabbrica un materiale più competitivo per lottare contro talenti come Pedro.”

5/5 - (1 vote)