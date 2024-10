MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP della Thailandia 2024 a Buriram

MotoGP Gp Thailandia 2024 – Dopo l’emozionante del Gp d’Australia, il Motomondiale torna subito in pista, prossima tappa Buriram per il Gran Premio della Thailandia, 18esima tappa della stagione 2024.

A Phillip Island Jorge Martin ha aumentato il vantaggio in classifica su Pecco Bagnaia, portandosi a +20 sul Campione in carica. “Martinator” aveva fatto sua la Sprint Race (sei vittorie stagionali come Bagnaia, ndr) e nella gara domenicale si era dovuto arrendere a pochi giri falla fine a Marc Marquez, con l’otto volte iridato che aveva centrato la terza vittoria della stagione dopo Aragon e Misano.

Bagnaia da canto suo in una pista a lui non congeniale aveva portato a casa un terzo ed un quarto posto che come detto lo hanno allontanato dalla vetta.

Ago della bilancia sarà sicuramente il sopracitato Marquez, ma da tenere d’occhio ci sono anche le altre Ducati, la Factory di Enea Bastianini, la Factory Pramac di Franco Morbidelli e le GP 23 di Alex Marquez (Gresini Racing) e quelle del VR46 Racing Team di Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio, con il pilota romano alla sua ultima gara della stagione prima di operarsi alla spalla sinistra infortunata in Austria.

In casa KTM si aspetta il “fit” per tornare in pista per Pedro Acosta, con il rookie che nelle ultime tre gare non ha mai visto la bandiera a scacchi per delle cadute (Motegi Sprint e gara domenicale e Sprint Phillip Island). I medici lo avevano fermato in Australia ma dovrebbe poter correre in Thailandia. Vedremo se l’atmosfera thailandese farà bene anche all’Aprilia, che ormai da troppo tempo non è più protagonista.

La solita incognita riguarda Honda e Yamaha, le prestazioni sono molto altalenanti, anche se qualche miglioramento si è visto.

Meteo Gp THAILANDIA

A Buriram al momento previsto tempo variabile venerdì e sabato, mentre la domenica è prevista pioggia.

Info Gp Thailandia

Il tracciato, progettato dall’architetto Hermann Tilke e aperto nel 2014, misura 4554 m e conta 12 curve (5 a sinistra e 7 a destra). Il layout riprende molto quello del circuito di Spielberg, in Austria, con due lunghi rettilinei ‘uniti’ da una curva stretta e una seconda parte del tracciato più tortuosa. Il record del circuito in gara appartiene a Marc Marquez che, nel 2018 , prima edizione del Gp a Buriram, ha fermato il crono sul 1’30.904, mentre il record assoluto è di Jorge Martin che nel 2023 aveva fatto segnare 1’29.287. Lo scorso anno a vincere è stato proprio Martin, autore di una doppietta, Sprint Race e gara lunga della domenica.

Orari Gp Thailandia MotoGP 2024

Venerdì 25 ottobre

Prove 1 Moto3 04:00-04:35

Prove 1 Moto2 04:50-05:30

Prove Libere 1 MotoGP 05:45-06:30

Prove 2 Moto3 08:15-08:50

Prove 2 Moto2 09:05-09:45

Prove MotoGP 10:00-11:00

Sabato 26 ottobre

Prove 3 Moto3 03:40-04:10

Prove 3 Moto2 04:25-04:55

Prove Libere 2 MotoGP 05:10-05:40

Q1 MotoGP 05:50-06:05

Q2 MotoGP 06:15-06:30

Q1 Moto3 07:50-08:05

Q2 Moto3 08:15-08:30

Q1 Moto2 08:45-09:00

Q2 Moto2 09:10-09:25

Sprint Race MotoGP 10:00

Domenica 27 ottobre

Warm Up MotoGP 04:40-04:50

Gara Moto3 06:00

Gara Moto2 07:15

Gara MotoGP 09:00

Dove vedere il Gp della Thailandia MotoGP

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Domenica 27 ottobre MOTOGP THAILANDIA TV8

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:20

Gara MotoGP 14:00

4.2/5 - (10 votes)