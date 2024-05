MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Italia 2024 al Mugello

MotoGP Gp d’Italia Mugello 2024 – La MotoGP non si ferma e dopo il Gran Premio di Catalunya corso a Barcellona, si torna subito in pista al Mugello, teatro della settima gara del Motomondiale 2024.

La pista toscana, una delle più amate dai piloti con grandi staccate come la San Donato, saliscendi come la Casanova-Savelli, le due Arrabbiate e la esse velocissima come le Biondetti, è pronta ad “ospitare” i 22 riders più veloci al Mondo.

Ci si aspetta molto dalle Ducati e da Pecco Bagnaia, che lo scorso anno fu autore di una bellissima doppietta e che al Montmelò ha sfatato il tabù di Barcellona, dove non era mai andato oltre il quinto posto e dove lo scorso anno fu vittima di un terribile incidente da cui uscì miracolosamente illeso.

A Barcellona il podio della “gara” lunga è stato tutto Ducati con Bagnaia, Jorge Martin e Marc Marquez, che ci si aspetta grandi protagonisti anche in toscana.

In casa Aprilia sperano invece di migliorare quanto fatto un anno fa, quando il miglior risultato fu quello di Aleix Espargarò, sesto nella gara della domenica.

IN KTM il rookie Pedro Acosta deve riscattare la caduta di Le Mans e Barcellona, mentre sia Brad Binder che Jack Miller sono chiamati ad una prova convincente dopo ultime gare non all’altezza.

Yamaha e Honda arrivano con qualche informazione in più, le due case giapponesi hanno infatti provato al Mugello due settimane fa e sperano di migliorare quella che attualmente è una situazione difficile, soprattutto per la Honda, che ha raccolto pochissimo in queste prime sei gare.

Meteo Gp Italia Mugello

Sul tracciato toscano del Mugello è previsto un tempo variabile al venerdì, con un miglioramento sabato e domenica.

Info Gp Mugello

Il circuito italiano misura 5,2 Km e conta 6 curve a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo principale misura 1142 m, uno dei più lunghi della stagione; qui nel 2018 Andrea Dovizioso ha fatto registrare la velocità record di 356,5 Km/h. Il Gran Premio del Mugello è ormai diventato tappa immancabile del Motomondiale, e una delle piste più amate da piloti e spettatori. Entrato nel calendario nel 1976 in alternanza con Imola e Monza, nel 1991 è diventato sede stabile del Gran Premio d’Italia. Il re incontrastato del circuito del Mugello è Valentino Rossi. Qui il 9 volte iridato ha trionfato 7 volte. Alle spalle dell’italiano, Jorge Lorenzo con 6 vittorie. Lo scorso anno a vincere è stato Francesco Bagnaia.

Orari Gp Italia MotoGP Mugello 2024

Venerdì 31 maggio

FP Moto3 9:00 – 9:35

FP Moto2 9:50 – 10:30

FP1 MotoGP 10:45 – 11:30

Prove 1 Moto3 13:15 – 13:50

Prove 1 Moto2 14:05 – 14:45

Prove MotoGP 15:00 – 16:00

Sabato 01 giugno

Prove 2 Moto3 08:40 – 09:10

Prove 2 Moto2 09:25 – 09:55

FP2 MotoGP 10:10 – 10:40

Q1 MotoGP 10:50 – 11:05

Q2 MotoGP 11:15 – 11:30

Q1 Moto3 12:50 – 13:05

Q2 Moto3 13:15 – 13:30

Q1 Moto2 13:45 – 14:00

Q2 Moto2 14:10 – 14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 02 giugno

Warm Up MotoGP 09:40-09:50

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Dove vedere il Gp d’Italia MotoGP 2024

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint al sabato mentre la differita delle gare della domenica.

