MotoGP | GP Mugello, Marini: “Possiamo migliorare ancora dopo i progressi di Barcellona”

MotoGP GP Italia Mugello Repsol Honda – Il Gran Premio d’Italia è sempre un appuntamento speciale per i piloti italiani e non fa eccezione Luca Marini.

Il pilota della Honda, che ha testato sulla pista toscana due settimane fa, proverà a mettere a frutto i dati raccolti sia nei test che a Barcellona.

La pista del Mugello può dare molti in termini di feedback e per questo il #10 della casa di Tokio non vede l’ora di scendere in pista, non solo per il weekend di gara, ma anche per i test del lunedì organizzati dall’IRTA.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Italia Mugello Honda Repsol MotoGP 2024

“Il GP di casa è sempre qualcosa di bello e sono davvero entusiasta di andarci per la prima volta come pilota ufficiale Honda. Voglio davvero godermi il fine settimana con i tifosi italiani e godere del loro sostegno. Abbiamo fatto progressi a Barcellona e so che possiamo continuare a costruire su ciò che abbiamo trovato durante i test privati del Mugello per il prossimo fine settimana. Si tratta di fare questi progressi ad ogni round e continuare a sentirsi sempre meglio. Si può capire molto sulla moto al Mugello, quindi il fine settimana e i test post-gara saranno molto utili per noi.”

