SBK | Iannone non chiude le porte ad un ritorno in MotoGP

SBK Ducati GoEleven – Andrea Iannone è tornato quest’anno alle gare dopo i quattro anni di stop inflitti dopo un controllo antidoping.

Il pilota di Vasto è tornato alla grande nel Campionato Superbike e in pochi si aspettavano le sue prestazioni dopo questo lungo periodo lontano dalle piste. Il 34enne è entrato cinque volte nella top 4, in Australia e a Barcellona è arrivato terzo e secondo.

Al momento nonostante qualche stop è sesto nel Mondiale con 64 punti, ecco cosa ha detto a Speedweek.com, dove ha parlato anche di un possibile ritorno in altri Campionati (leggasi MotoGP).

Dichiarazioni Andrea Iannone Futuro SBK Vs MotoGP

“Ogni giorno c’è una novità – ha detto Iannone durante l’incontro con SPEEDWEEK.com all’Autodromo di Cremona – Per me, ogni team ufficiale è interessante, ma in ogni caso, è troppo presto per parlare di una decisione. In primos dovremo capire se rimarrò nel Campionato Mondiale Superbike o se cambierò campionato. Questa decisione è la prima da prendere, la prenderò dopo Misano. Ho bisogno di più tempo, al momento non riesco a prendere una decisione sul mio futuro. Voglio concentrarmi sulle prossime gare di Misano. Sono gare molto importanti per me, a casa in Italia. Sono in buona forma, abbiamo fatto dei test lì e le possibilità sono buone. Il lunedì dopo Misano inizierò a pensare al mio futuro. Poi parlerò con le case.”

Iannone e le persone a lui vicine assicurano che ha sul tavolo un’offerta da parte di un team MotoGP. Si dice che questo sia Pramac, ma solo se il team passerà da Ducati a Yamaha.

“Tutto è possibile nella vita, purché tu creda in quello che stai facendo. Lo stiamo dimostrando quest’anno. Nessuno ha creduto in noi prima della prima gara, ma abbiamo mostrato un grande potenziale e siamo rimasti davanti a molti team ufficiali. Senza errori saremmo stati tra i primi 3 in campionato, ora sono come un nuovo inizio. Perché sono convinto che possiamo fare di più di quanto abbiamo dimostrato finora. Ci stiamo lavorando. La mia priorità è correre in un team ufficiale. Ma prima di scegliere una squadra, devo scegliere il campionato.”