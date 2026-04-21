MotoGP | GP Jerez, Bezzecchi: “Cercheremo di divertirci”

Marco Bezzecchi arriva a Jerez, teatro della quarta gara della MotoGP 2026, la prima in Europa, da leader della classifica iridata.

Il pilota riminese dell’Aprilia vince le gare della domenica da cinque weekend, gli ultimi due del 2025 e i primi tre del 2026. Ad Austin nono successo in MotoGP. Era dal 2014 che un pilota non vinceva le prime tre gare d’apertura, allora a riuscirci era stato Marc Marquez.

Ora arriva Jerez, pista che piace al #72 dell’Aprilia, che cercherà anche in Andalusia di tenere alto il ritmo per rimanere in testa alla classifica iridata.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Spagna Jerez Austin MotoGP 2026

“Sono molto contento di tornare in Europa. A Jerez ci sono sempre tanti tifosi ed è una pista bellissima. La voglia di continuare a far bene c’è, quindi cercheremo di fare un bel weekend, lavorando al meglio insieme a tutta la squadra e cercando anche di divertirci.”

La tappa di Jerez rappresenta molto più di un semplice ritorno in Europa: è il primo vero crocevia della stagione. La sua forma attuale è impressionante, e la RS‑GP sembra cucita su misura per il suo stile di guida. Tuttavia, Jerez è una pista che storicamente rimescola le carte, soprattutto perché segna l’inizio della fase europea, quella in cui i team portano i primi aggiornamenti importanti.

Se Bezzecchi dovesse vincere anche a Jerez, la sua candidatura al titolo assumerebbe contorni quasi inevitabili. Sarebbe la sesta vittoria consecutiva e la quarta su quattro gare nel 2026: numeri che, nell’era moderna, hanno un peso enorme.

Ma Jerez è anche la pista delle sorprese, dei colpi di scena, delle rimonte inattese. E proprio per questo, il weekend andaluso si preannuncia come uno dei più attesi dell’intera stagione.

Jerez è una delle piste più calde, sia come temperatura ambiente che come tifo. Le tribune piene, il tifo assordante e l’atmosfera da corrida possono influenzare anche i piloti più esperti. Bezzecchi ha comunque dimostrato di saper gestire la pressione: anzi, sembra quasi alimentarsi di essa.

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