MotoGP | GP Jerez, Acosta: “Motivato a dare il massimo”

MotoGP KTM Tech3 – Dopo aver fatto la storia della classe regina, diventando il pilota più giovane di sempre a conquistare due podi consecutivi a 19 anni e 325 giorni, Pedro Acosta è pronto alla sfida di casa, il Gran Premio di Spagna a Jerez.

L’iridato 2021 della Moto3 e 2023 della Moto2 è fiducioso, la KTM ha dimostrato una grande competitività in questo inizio di stagione e il test-team con Dani Pedrosa e Pol Espargarò ha fatto molto bene nei test svolti in Andalusia.

Ecco cosa ha detto lo “Lo squalo di Mazarrón”, autore di un incredibile inizio di stagione con la RC16 del Team GASGAS Tech3.

Dichiarazioni Pedro Acosta Preview Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“La prima gara in casa arriva in un ottimo momento. Abbiamo appena conquistato due podi di fila e non vedo l’ora di correre a Jerez. Non ho pressioni, quello che ho è la voglia di correre davanti a quelli che sono probabilmente i migliori tifosi del mondo. I nostri obiettivi per questo fine settimana rimangono gli stessi di sempre, divertirci al massimo e cercare di continuare con questa dinamica di lavoro sui miei circuiti preferiti, e inoltre il nostro test team ha provato molto qui, quindi sono sicuro che la moto andrà bene. Sappiamo anche che la RC16 si comporta bene a Jerez guardando ai risultati del 2023, e questo mi motiva ancora di più. L’obiettivo è uscire e dare il massimo già da venerdì nella prima sessione.”