MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP Motul Solidarity 2024 a Barcellona

MotoGP Gp Solidarity Barcellona 2024 – Barcellona è pronta ad ospitare l’ultima gara della MotoGP 2024, che si sarebbe dovuta disputare come di consueto a Valencia.

La tempesta “Dana” che ha colpito la Spagna nei giorni scorsi e che ha causato numerosi danni e morti (si parla di più di 200 vittime e molti dispersi, ndr), ha colpito la Comunità Valenciana in modo particolarmente violento e di comune accordo con le autorità spagnole si è deciso di correre al Montmelò.

La denominazione del Gran Premio è “Gran Premio della Solidarietà di Barcellona“, ci saranno infatti molte iniziative volte a raccogliere fondi per la sfortunata Comunità Valenciana.

Jorge Martin ci arriva da leader della classifica iridata con ben 24 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, con quest’ultimo che oltre a vincere deve sperare in un errore del madrileno, che altrimenti si laureerà per la prima volta Campione del Mondo della MotoGP prima di passare in Aprilia.

In “mezzo” ai due contendenti potrebbero “infilarsi” Marc Marquez (alla sua ultima gara con il Gresini Racing prima di passare in “Rosso” Ducati, ndr) ed Enea Bastianini (che il prossimo anno correrà con la KTM, ndr), con i due che si stanno giocando la terza piazza iridata (lo spagnolo ha due punti di vantaggio sul riminese, ndr).

Rimanendo in casa Ducati potrebbero inserirsi nelle posizioni di vertice Marco Bezzecchi (alla sua ultima gara con il VR46 Racing Team prima di passare in Aprilia, ndr), Franco Morbidelli (alla sua ultima gara in Pramac prima di passare in VR46 Racing Team, ndr) e Alex Marquez.

Weekend speciale in casa Aprilia, che vedrà Maverick Vinales ed Aleix Espargarò per l’ultima volta in sella alla RS-GP. Se per Vinales di tratterà solo di un cambio di “casacca” (correrà in KTM al fianco di Enea Bastianini, ndr), per il catalano si tratterà invece dell’ultima gara in carriera.

Dal prossimo anno Aleix sarà infatti collaudatore Honda e solo qualche wild-card gli potrà far riassaporare le tante battaglie vissute in pista. Proprio a maggio a Barcellona vinse la gara Sprint dopo la caduta di Bagnaia.

IN KTM Pedro Acosta vorrà chiudere alla grande la sua bellissima stagione da rookie prima di passare al Team ufficiale, dove troverà come team-mate il sud-africano Brad Binder. Ultima gara in sella alla RC16 per Jack Miller (che passerà in Yamaha con il Pramac Racing, ndr) e Augusto Fernandez (il cui futuro potrebbe essere in Superbike, ndr).

Meteo Gp Motul Solidarity Barcellona

Sul tracciato di Montmelò è previsto bel tempo per tutto il weekend

Info Gp Motul Solidarity Barcellona

Il circuito del Montmelò misura 4.7 Km e conta 7 curve a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo, quello del traguardo, misura 1047m. Su questo circuito è Valentino Rossi ad avere il record di vittorie, 10 in carriera.

Orari Gp Motul Solidarity Barcellona 2024

Venerdì 15 novembre

FP Moto3 9:00 – 9:35

FP Moto2 9:50 – 10:30

FP1 MotoGP 10:45 – 11:30

Prove 1 Moto3 13:15 – 13:50

Prove 1 Moto2 14:05 – 14:45

Prove MotoGP 15:00 – 16:00

Sabato 16 novembre

Prove 2 Moto3 08:40 – 09:10

Prove 2 Moto2 09:25 – 09:55

FP2 MotoGP 10:10 – 10:40

Q1 MotoGP 10:50 – 11:05

Q2 MotoGP 11:15 – 11:30

Q1 Moto3 12:50 – 13:05

Q2 Moto3 13:15 – 13:30

Q1 Moto2 13:45 – 14:00

Q2 Moto2 14:10 – 14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 17 novembre

Warm Up MotoGP 09:40-09:50

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Dove vedere il Gp Motul Solidarity Barcellona MotoGP

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint e tutte e tre le gare della domenica.

