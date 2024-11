MotoGP | Marini: “Le Ducati vanno il doppio più veloci, ci tolgono anche gli adesivi”

MotoGP Repsol Honda – Luca Marini ha affrontato quest’anno la sua prima stagione in sella alla Honda dopo tre anni sulla Ducati.

Da un paio di stagioni a questa parte le “Rosse” di Borgo Panigale stanno surclassando la concorrenza e la Honda insieme alla Yamaha è la casa più in difficoltà. Pur avendo migliorato rispetto ad inizio stagione, la casa giapponese è molto indietro, questo nonostante le concessioni.

Il punto di svolta potrebbe esserci nel 2027 quando cambieranno i regolamenti, con cilindrata di 850cc, meno aerodinamica e niente abbassatori. Ecco cosa ha detto a tal proposito il pesarese.

Dichiarazioni Luca Marini Honda Vs Ducati MotoGP 2024

“Per le Ducati siamo birilli e dobbiamo schivarle. Quelli che sono caduti in Malesia (Marc e Morbidelli), sono tornati in pista e mi hanno superato, mi hanno travolto – ha detto Marini così come riportato da AS.com – Non ho nemmeno avuto la fortuna di guadagnare posizioni in quel modo. Se una Ducati cade e riparte, sai già che ti toglie anche le adesivi, vanno il doppio più veloci. Siamo birilli per loro, e vengono verso di noi senza paura. Sanno che vanno molto più veloci, siamo noi quelli che devono schivarli se vogliamo rimanere in piedi. Ma è normale fare dimostrazioni quando hai una moto migliore.”

