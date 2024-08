MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Gran Bretagna 2024 a Silverstone

MotoGP Gp Silverstone 2024 – Dopo la pausa estiva, il Motomondiale riparte dal tracciato inglese di Silverstone, per il decimo appuntamento della stagione 2024 il Gran Premio di Gran Bretagna.

Giovedì pomeriggio, saranno svelate le livree d’epoca con cui i team correranno domenica, con uno speciale spettacolo dal vivo di un’ora a partire dalle 14:00 ora locale, si festeggeranno i 75 anni del Mondiale. Ci sarà poi il classico Day of Champions, l’evento di punta dell’organizzazione benefica ufficiale della MotoGP “Two Wheels for Life”, con una serie di eventi per i fan che culminano nella sempre popolare asta di memorabilia, a cui partecipano i piloti della MotoGP.

Venerdì sarà introdotta una nuova leggenda della MotoGP nella Hall of Fame: Mike Trimby. Il fondatore e CEO di IRTA, scomparso nel 2023, diventerà il primo non pilota ad essere diventato una leggenda, onorando i suoi contributi fuori pista a questo sport.

Con la vittoria ottenuta prima della pausa estiva al Sachsenring (sesto successo stagionale) e la contemporanea caduta di Martin, Bagnaia è tornato in testa alla classifica iridata.

A Silverstone ci si aspetta al solito che la Ducati sia ancora protagonista e si attende ancora la prima vittoria di Marc Marquez, reduce dalle polemiche del WDW, dove era entrato in contatto con Nicolò Bulega durante la Race of Champions con il pilota romagnolo nella ghiaia e Marquez a podio. In casa Ducati proveranno a fare bene anche Enea Bastianini, Franco Morbidelli e i piloti VR46 Racing Team, Fabio di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

Occhi puntati anche su KTM e Aprilia. In particolare quest’ultima lo scorso vinse con Aleix Espargarò e proverà a tornare protagonista. Incognita Yamaha e Honda, che proveranno ad avvicinare la concorrenza.

Meteo Gp Silverstone

Al momento il meteo non prevede pioggia per il fine settimana, ma il tipico meteo incerto inglese lascia tutti sulle spine.

Info Gp Gran Bretagna Silverstone

Il Gran Premio di Gran Bretagna è una tappa storica del Motomondiale, che fa parte del calendario dal 1977. Fino al 1986 si è sempre disputato sul circuito di Silverstone, poi nel 1987 venne trasferito sul circuito di Donington Park, per poi tornare nella sua casa originaria nel 2010, dopo che il circuito venne sottoposto a una approfondita ristrutturazione. L’attuale conformazione del circuito misura 5.2 Km, e conta 6 curve a sinistra e 9 a destra. Il primato di maggior numero di vittorie al Gran Premio di Gran Bretagna spetta a Valentino Rossi, che conta ben 7 successi, ma sul tracciato di Silverstone è salito sul gradino più alto del podio solo nel 2015. Nel 2018 nel 2020 la gara non è stata disputata, prima a causa del maltempo poi per il Covid-19. L’ultimo vincitore a Silverstone è stato Aleix Espargarò, salito sul gradino più alto del podio nel 2023.

Orari Gp Gran Bretagna Silverstone

Venerdì 2 Agosto

FP1 Moto3 10:00-10:35

FP1 Moto2 10:50-11:30

FP1 MotoGP 11:45-12:30

FP2 Moto3 14:15-14:50

FP2 Moto2 15:05-15:45

Practice MotoGP 16.00-17.00

Sabato 3 Agosto

FP3 Moto3 09:40-10:10

FP3 Moto2 10:25-10:55

FP2 MotoGP 11:10-11:40

Q1 MotoGP 11:50-12:05

Q2 MotoGP 12:15-12:30

Q1 Moto3 13:50-14:05

Q2 Moto3 14:15-14:30

Q1 Moto2 14:45-15:00

Q2 Moto2 15:10-15:25

Sprint Race MotoGP 16:00

Domenica 4 Agosto

Warm Up MotoGP 10:40-10:50

Gara Moto3 12:00

Gara Moto2 13:15

Gara MotoGP 15:00

Dove vedere il Gp Silverstone

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta sia le qualifiche che la Sprint Race, mentre le gare di domenica saranno trasmesse in differita. Moto3 alle 15:20, Moto2 alle 17:05e MotoGP alle 18:35.

