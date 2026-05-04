MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Francia 2026 a Le Mans

MotoGP Gp Francia 2026 – La MotoGP torna in pista per la seconda tappa europea, la quinta della stagione, il Gran Premio di Francia, che si disputerà sullo storico tracciato di Le Mans.

Come di consueto il quinto appuntamento stagionale (in programma domenica 10 maggio), sarà preceduto dalla Sprint Race in programma il giorno precedente alle ore 15:00.

Marco Bezzecchi arriva in Francia da leader della classifica iridata. Il pilota dell’Aprilia ha un vantaggio di 11 punti sul team-mate Jorge Martin.

L’Aprilia sembra adattarsi ad ogni circuito e il “Bez” ha un ottimo rapporto con il tracciato francese, dove ha già vinto in MotoGP nel 2023, quando trionfò davanti a Jorge Martin e Johann Zarco, allora entrambi piloti Ducati Pramac Racing.

In casa Ducati il miglior pilota è ancora Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team), che è staccato di 30 punti dal riminese della casa veneta. Chiamati al riscatto i piloti ufficiali Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

Il nove volte iridato dopo aver vinto la Sprint di Jerez in modo rocambolesco (caduta all’ultima curva quando la pioggia si faceva più intensa è poi risalito in sella tagliando sull’erba per rientrare ai box e prendere la moto equipaggiata con pneumatici rain, ndr) è caduto nel corso del secondo giro nella gara domenicale e ora il suo ritardo dalla vetta è di ben 44 punti.

Discorso analogo per Pecco Bagnaia, che dopo il secondo posto nella Sprint si è dovuto ritirare alla domenica per un problema tecnico. In Campionato il tre volte iridato è molto più attardato rispetto al team-mate spagnolo, il distacco dal connazionale Bezzecchi è infatti di ben 67 punti.

Rimanendo in casa Ducati, si aspettano conferme da Alex Marquez (Gresini Racing), dominatore della gara domenicale di Jerez, mentre Fermin Aldeguer (Gresini Racing) e soprattutto Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) sono ancora alla ricerca del miglior feeling con la Ducati.

In casa KTM Enea Bastianini (Team Tech3) è in fase di miglioramento, sua la miglior RC16 a Jerez, mentre Pedro Acosta ha avuto una leggera flessione. Brad Binder deve ancora tirare fuori il meglio dalla nuova moto della casa austriaca, mentre sarà ancora assente Maverick Vinales, ancora fermo dopo la recente operazione alla spalla e che sarà sostituito da Jonas Folger.

Sino a qui le case europee hanno dominato, chi si è inserita qualche volta nelle prime posizioni è stata la Honda, soprattutto con Johann Zarco (LCR) e in alcune occasioni con Joan Mir (HRC), con quest’ultimo però troppe volte a terra. Luca Marini ha portato a casa punti, mentre Diogo Moreira (rookie di categoria nonché iridato 2025 della Moto2, ndr) ha avuto alti e bassi.

Capitolo a parte per i piloti Yamaha che soffrono la mancanza di competitività della nuova YZR-M1 V4. Il solo Fabio Quartararo è riuscito ad essere protagonista nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile, mentre tutti gli altri piloti, il suo team-mate Alex Rins e quelli del Pramac Racing, Jack Miller e il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu continuano a soffrire.

Meteo Gp Le Mans

Al momento il meteo prevede tempo incerto il venerdì con pioggia debole tra le 14:00 e le 17:00, il sabato qualche nuvola solo dopo la Sprint e domenica nuvoloso con possibilità di pioggia dopo le ore 16:00.

Info Gp Le Mans

Costruito nel 1965 attorno al circuito preesistente della 24 Ore, il circuito Bugatti di Le Mans si trova a 5 km a sud della città di Le Mans e a 200 km a sud-ovest di Parigi. Il tracciato ospita Gran Premi dalla fine degli anni Sessanta, ma un grave incidente che coinvolse il pilota spagnolo Alberto Puig nel 1995 ne causò la sospensione dal calendario fino al 2000, durante il quale furono implementati rigorosi miglioramenti in termini di sicurezza. Le Mans è un circuito stretto, dominato da curve da affrontare in prima marcia, che mettono in risalto la frenata al limite e le accelerazioni decise, mentre la trazione del retrotreno è un elemento chiave. Con una capacità di accoglienza di 100.000 spettatori, il circuito Bugatti ospita anche la 24 Ore dei camion, il Campionato FIA GP2, il Campionato Francese Turismo e le gare GT.

Il primo Gran Premio di motociclismo a Le Mans si è tenuto nel 1969, quando il grande Giacomo Agostini vinse la gara della 500cc, doppiando tutti gli altri piloti in sella alla sua MV Agusta. Il circuito moderno è un appuntamento fisso del calendario MotoGP dal 2000. I tifosi francesi sono esperti e appassionati di corse, e l’atmosfera durante le gare è elettrizzante. Piloti francesi di diverse epoche e classi, come Johann Zarco, Christian Sarron, Olivier Jacque, Arnaud Vincent, Guy Bertin, Randy de Puniet e Mike Di Meglio, hanno portato vittorie e titoli al loro paese, arricchendo il significativo patrimonio motociclistico francese.

Orari Gp Francia Le Mans MotoGP 2026

Venerdì 08 maggio

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 09 maggio

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (13 giri)

Domenica 10 maggio

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

Dove vedere in Tv il Gp di Francia a Le Mans

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e la differita delle tre gare della domenica (Moto3 alle 14:00, Moto2 alle 15:15 e MotoGP alle 17:00).

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