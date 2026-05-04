MotoGP | Ufficiale: Vinales salta anche Le Mans

Maverick Vinales dopo essere stato costretto a saltare il Gran Premo di Spagna, non sarà presente neanche a Le Mans, dove questo fine settimana si corre il Gran Premio di Francia.

Il #12 della KTM aveva era stato costretto al ritiro anticipato già dopo le FP1 di Austin a causa di un problema alla spalla sinistra: una vite inserita in un precedente intervento si era spostata, rendendo necessario lo stop.

Viñales ha fatto visita al Red Bull Athlete Performance Centre (APC) la scorsa settimana e ha deciso di prolungare la sua assenza per assicurarsi che torni in sella alla sua KTM in piena forma. Pertanto la RC16 accanto a quella di Enea Bastianini nei box Red Bull KTM Tech3 sarà guidata da Jonas Folger.

Il trentaduenne ha disputato tutte le 19 gare della Top Class con il Team Tech3 impressionando con un podio nella sua gara di casa al Sachsenring nel 2017 e, più recentemente, sostituendo Pol Espargaró nell’aprile 2023. Folger è vincitore in Moto3 e Moto2 e ha gareggiato l’ultima volta nel Gran Premio d’Olanda 2023, segnando punti al TT Circuit Assen.

Dichiarazioni Maverick Vinales forfait GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Ho lavorato sodo dopo l’intervento per recuperare completamente e ho sempre avuto Le Mans in testa come gara obiettivo per il ritorno. Tuttavia, dopo aver partecipato all’APC questa settimana, mi è stato detto che non sono ancora abbastanza forte per tornare in moto. Anche se sono deluso, capisco che tornare a piena forza sia la cosa più importante e terrò la testa bassa e darò priorità a questo.”

Dichiarazioni Jonas Folger sostituzione Maverick Vinales GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“Prima di tutto, voglio augurare a Maverick una guarigione forte e rapida. A livello personale, sono davvero entusiasta di tornare insieme a tutti i ragazzi del Team Tech3, ho un po’ di storia con questa squadra e sarà bello rivederli. Le Mans sarà una grande sfida, tornare dopo tanti anni lontano dalle corse, e tornare in moto significherà adattarsi rapidamente e imparare molto durante il weekend. Sarà sicuramente difficile, ma credo che i lati positivi superino le difficoltà e non vedo l’ora.”