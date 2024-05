MotoGP | Zarco boccia la nuova Honda provata nei test di Jerez

MotoGP Test Jerez LCR Honda – Johann Zarco ha bocciato la nuova Honda portata in pista nel weekend del Gran Premio di Spagna da Stefan Bradl e provata dal francese nei test di Jerez.

Secondo l’ex pilota di Yamaha, KTM e Ducati, c’è un solo punto a favore della nuova moto (che oltre al nuovo telaio, ha

anche una nuova aerodinamica), ma questo non giustifica l’essere portata in pista perchè il riscontro cronometrico rimane molto lontano dalla vetta.

Dichiarazioni Johann Zarco Test Jerez Honda Repsol MotoGP 2024

“Questa moto è migliore solo in un’area, ma non cambia i tempi sul giro. Non è la moto che possiamo dire sia un passo avanti. Le informazioni di questo test sono ancora utili e utilizzano Honda per andare nella giusta direzione. È molto difficile ottenere una moto che sia un secondo più veloce. Speravo in progressi con questa moto – ha ammesso Zarco così come riportato da Speedweek.com – ma non ci sono stati, ma non è un dramma. Almeno sono stato in grado di provare la mia moto. La nuova moto dovrebbe fornire prestazioni migliori. Se questo non è il caso dopo alcune modifiche al voto, allora dobbiamo metterlo da parte. La Honda sta facendo molto, cose interessanti, ma quando sei in ritardo, è enormemente difficile recuperare terreno. Arriveranno dei miglioramenti. È solo un problema che non arrivino subito. Una volta che avremo il giusto approccio, i nostri tempi sul giro miglioreranno all’istante. Non vedo l’ora che arrivi questo momento. Come pilota, devo essere paziente e accettare di non capire certe cose. Questa è la sfida. Inoltre, non è mio compito dire alla Honda come lavorare nel test team. Tutti i piloti hanno provato la nuova moto e manca il feeling che speravamo. Ma non posso dire se valga la pena per Honda continuare a lavorare su questa moto. Non sono in grado di dirlo.”

