MotoGP | Dall’Igna: “Marc Marquez in Ducati? Non credo, ma nulla è impossibile”

MotoGP Ducati Marc Marquez – Il mercato piloti è entrato nel vivo nelle ultime settimane, prima l’annuncio da parte della Yamaha dell’ingaggio di Alex Rins e poi qualche giorni fa l’ufficializzazione del passaggio di Johann Zarco al Team Honda LCR (posto occupato ora da Rins, ndr).

Quest’ultimo movimento ha lasciato libera la moto più desiderata del momento, la Ducati Desmosedici GP Factory 2024. In lizza per assicurarsela Marco Bezzecchi (che però vorrebbe la moto ufficiale nel Team di Valentino Rossi, ndr) e Franco Morbidelli, attuale pilota Yamaha.

Qualche rumours del paddock vorrebbe però in sella a quella moto Marc Marquez, con l’otto volte del Mondo che sta vivendo un calvario in termini di risultati vista la mancata competitività della Honda RC213V. Questa sembra però la strada meno percorribile anche se Gigi Dall’Igna, D.G. di Ducati Corse, intervistato da Speedweek.com non ha del tutto escluso questa soluzione.

Dichiarazioni Luigi Dall’Igna Possibile Passaggio Marc Marquez in Ducati Pramac

“Non vogliamo fissare una scadenza per il Team e Bezzecchi e non l’abbiamo fatto. Il team è un team Ducati, Bezzecchi è davvero un grande pilota cresciuto nella famiglia Ducati. Ma è nell’interesse di tutte le persone coinvolte prendere una decisione al più tardi a Misano, forse anche prima, a Barcellona. Per quanto riguarda Marc Marquez in Ducati, è una storia difficile. Non credo che correrà per la Ducati in futuro, d’altra parte, è stato spesso dimostrato che nulla è impossibile nel nostro sport.”

