MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Aragon 2024

MotoGP Gp Aragon 2024 – I piloti del Motomondiale torneranno in pista questo weekend ad Aragon, circuito che torna in calendario dopo un anno di assenza. Al Motorland si disputerà la 12esima prova della MotoGP 2024.

Il circuito spagnolo che precede la doppia tappa di Misano, vede arrivare Pecco Bagnaia su Ducati in testa alla classifica iridata con soli cinque punti di vantaggio sul compagno di marca Jorge Martin.

Al Red Bull Ring il due volte iridato della Top Class ha vinto per il terzo anno consecutivo e si candida come uno dei protagonisti anche al Motorland, tracciato dove ha ottenuto la prima vittoria in MotoGP nel 2021, battendo Marc Marquez.

La Ducati rimane la moto da battere, nel 2022 Enea Bastianini vinse davanti a Bagnaia e la Desmosedici è al momento la moto più competitiva, lo dimostrano le dieci vittorie su undici gare disputate in questa stagione (senza contare le Sprint Race, ndr).

Dovrebbe tornare in pista l’infortunato Fabio di Giannantonio, che in sella alla Ducati GP 23 del VR46 Racing Team proverà a tornare protagonista, così come il suo team-mate Marco Bezzecchi.

Marc Marquez è ancora alla ricerca della sua prima vittoria con la Ducati, cosa sempre più difficile, visto che al momento la GP24 sembra un gradino superiore alla GP 23 guidata dall’otto volte iridato.

A contrastare il dominio della “Rossa” a due ruote ci proveranno Aprilia e KTM, mentre le giapponesi Yamaha e Honda sperano che il test privato di Misano sia servito a migliorare la loro performance.

Meteo Gp Motorland Aragon

Sul tracciato di Aragon è previsto bel tempo, con solo qualche nuvola venerdì e sabato mentre cielo azzurro la domenica.

Info Gp Motorland Aragon

Il tracciato di Aragon misura 5.1 km e conta 10 curve a sinistra e 7 a destra. Il circuito, progettato dallo storico architetto Hermann Tilke, è entrato nel calendario del Motomondiale nel 2010. La prima e la seconda edizione vennero vinte da Casey Stoner, prima su Ducati poi Honda, poi, negli anni successivi, il Gp venne monopolizzato dagli spagnoli, con: Dani Pedrosa nel 2012, Jorge Lorenzo nel 2014 e 2015 e Marc Marquez che salì sul gradino più alto del podio nel 2013, 2016, 2017, 2018 e 2019. Nel 2020 sono state disputate due gare sul tracciato spagnolo, la prima vinta da Alex Rins, mentre la seconda dal nostro Franco Morbidelli. Nel 2021 a vincere è stato Francesco Bagnaia, mentre nel 2022 Bastianini vinse davanti a Bagnaia.

Orari Gp Motorland Aragon MotoGP 2024

Venerdì 30 agosto

FP1 Moto3 09:00-09:35

FP1 Moto2 09:50-10:30

FP1 MotoGP 10:45-11:30

FP2 Moto3 13:15-13:50

FP2 Moto2 14:05-14:45

Practice MotoGP 15:00-16:00

Sabato 31 agosto

FP3 Moto3 08:40-09:10

FP3 Moto2 09:25-09:55

FP2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:50-13:05

Q2 Moto3 13:15-13:30

Q1 Moto2 13:45-14:00

Q2 Moto2 14:10-14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 01 settembre

Warm Up MotoGP 09:40-09:50

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Dove vedere il Gp Motorland

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint al sabato mentre la differita delle gare della domenica (Moto3 alle 14:00, Moto2 alle 15:15 e MotoGP alle 17:00)

Domenica 01 settembre

Gara Moto3 14:00

Gara Moto2 15:20

Gara MotoGP 17:00

