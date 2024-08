MotoGP | GP Aragon, Bezzecchi: “L’obiettivo è ridurre il gap”

MotoGP GP Aragon Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi tornerà in azione al Motorland di Aragon dove in questo weekend è in programma la 12esima gara della MotoGP 2024.

Il pilota del VR46 Racing Team non ha mai raccolto grandi risultati al Motorland, ma il crescente feeling con la Ducati Desmosedici GP 23 lo fa ben sperare. Ecco cosa ha detto il “Bez”, 11esimo nella classifica generale con 73 punti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Aragon MotoGP 2024

“Aragon è una pista molto particolare, con tante caratteristiche diverse concentrate tutte nello stesso tracciato. L’anno scorso non abbiamo corso qui e dobbiamo capire quali saranno le reali condizioni dell’asfalto. Non ho mai raccolto tanto qui, devo ammetterlo, anche se sono stato spesso veloce. Arriviamo da un momento positivo, comunque di crescita e step in avanti in sella alla moto. Le sensazioni sono buone e l’obiettivo è continuare ad essere costanti e accorciare le distanze dai primissimi.”

