CIV | Gp Imola: “Pirro nel CIV se non lo batti lo abbatti”

SBK CIV Ducati Barni – Michele Pirro ha commentato quanto accaduto a Imola nell’ultimo round del Campionato Italiano Velocità.

Il pilota del Barni Racing Team è stato tamponato da Lorenzo Zanetti, con quest’ultimo che è diventato il nuovo Campione Italiano Superbike 2023 (quattro i punti di vantaggio sul pilota di San Giovanni Rotondo, ndr).

Una manovra che a detta di molti addetti ai lavori è stata quantomeno azzardata e che alla fine ha anche portato Pirro in ospedale dove gli è stata diagnosticata la frattura del malleolo tibiale sinistro.

Il pilota del Barni Racing Team ha commentato attraverso i suoi profili social, con tanto di polemica verso chi il giorno precedente aveva dichiarato: “O ghiaia o gloria”. Zanetti è stato penalizzato con un doppio long lap penalty da scontare nella prossima stagione.

Dichiarazioni Michele Pirro Tamponamento Lorenzo Zanetti CIV Imola 2023

“Dopo 3 settimane in giro per le gare, stasera pensavo di fare finalmente un cena in famiglia, invece cena dietetica il ospedale e come dolce di giornata oltre le varie botte una bella frattura al malleolo 😉, sarò operato domani.

Pirro nel CIV se non lo batti lo abbatti, o ghiaia o gloria aveva dichiarato 🤣. Nella vita bisogna sapere vincere e perdere ma sempre a testa alta, ed io sono orgoglioso perché a testa alta posso andarci. Il titolo Italiano fa piacere, non vivo per, è con quello, ma sinceramente oggi quello che abbiamo visto in pista, non è una cosa che fa bene allo sport. Qualcuno dirà sono le gare, ma nel rivedere le immagini mi vengono i brividi, perché d’avanti non avevi un pilota amatoriale, che magari quando fai il DRE ti può capitare un sorpasso così ad un allievo, avevi uno che cmq qualche gara nelle sua carriera l’ ha vinta. Volevo ringraziare tutti per il supporto che mi avete dimostrato. Mi rialzerò anche questa volta.”