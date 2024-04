MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP delle Americhe 2024 ad Austin

MotoGP Gp Delle Americhe 2024 – La MotoGP torna in pista per il terzo appuntamento della stagione 2024, prossima tappa Austin, per il Gran Premio delle Americhe.

Le prime due gare della stagione hanno visto un dominio della Ducati e un successo Aprilia. Nella gara inaugurale di Lusail, la Sprint era stata vinta da Jorge Martin, mentre la gara lunga della domenica aveva visto Pecco Bagnaia vincitore.

A Portimao la gara “corta” aveva visto trionfare Maverick Vinales su Aprilia, mentre domenica a vincere è stato Jorge Martin, Ducati Pramac. In Campionato a guidare è proprio il #89 della Ducati con 60 punti contro i 42 di Brad Binder, i 39 di Enea Bastianini, i 37 di Pecco Bagnaia e i 28 del rookie Pedro Acosta.

In Texas il favorito d’obbligo nonostante non vinca una gara da Misano 2021 è Marc Marquez (passato quest’anno dalla Honda alla Ducati Gresini, ndr), che sulla pista statunitense ha quasi sempre dominato (sette vittorie su 10 gare disputate).

In Texas sono attesi anche Enea Bastianini, vincitore della gara del 2022, le KTM, soprattutto con Brad Binder e Pedro Acosta, mentre si aspettano segnali di ripresa da Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, riders VR46 Racing Team.

In casa Yamaha e Honda si aspettano miglioramenti dopo un inizio di stagione negativo. La casa di Iwata si è “salvata” a Portimao con il settimo posto di Fabio Quartararo (fresco di rinnovo contrattale fino al 2026, ndr), mentre annaspa la Honda, soprattutto con Luca Marini. La casa dell’ala dorata vinse però il GP del 2023 con Alex Rins, passato in questa stagione alla Yamaha.

Meteo Gp Austin

Al momento il meteo prevede tempo incerto venerdì e sabato e sole alla domenica

Info Gp Austin

Il COTA (Circuit of the Americans) misura 5.5 Km e conta 11 curve a sinistra e 9 a destra. Il primo settore è caratterizzato dalla salita della prima curva, ben 41 metri di dislivello, e prosegue con una sequenza di curve medio veloci. Il secondo settore è caratterizzato dalla lentissima curva 11 che lancia sul rettilineo più lungo del circuito, 1200 metri. Record Del Circuito (2022) 2’03″521, miglior pole (2022) 2’02″039.

Orari Gp Austin MotoGP 2024

(Ora italiana)

Venerdì 12 aprile

FP1 Moto3: 16:00 – 16:35

FP1 Moto2: 16:50 – 17:30

FP1 MotoGP: 17:45 – 18:30

FP2 Moto3: 20:15 – 20:50

FP2 Moto2: 21:05 – 21:45

FP2 MotoGP: 22:00 – 23:00

Sabato 13 aprile

FP3 Moto3: 15:40 – 16:10

FP3 Moto2: 16:25 – 16:55

FP3 MotoGP: 17:10 – 17:40

Qualifiche MotoGP: 17:50 – 18:30

Qualifiche Moto3: 19:50 – 20:30

Qualifiche Moto2: 20:45 – 21:25

Sprint MotoGP: 22:00

Domenica 14 aprile

Warm – Up MotoGP: 16:40 – 16:50

Gara Moto3: 18:00

Gara Moto2: 19:15

Gara MotoGP: 21:00

Dove vedere il Gp Austin

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e la diretta delle tre gare della domenica.

