MotoGP | Jarvis su rinnovo Quartararo: “Talento eccezionale, parte integrante del nostro progetto”

MotoGP 2024 Rinnovo Yamaha Quartararo – La Yamaha è riuscita a convincere Fabio Quartararo a rimanere in sella alla YZR-M1 anche nelle prossime due stagioni, questo nonostante al momento la sua moto non sia competitiva.

Il pilota francese, corteggiato dall’Aprilia e che più volte aveva chiesto rassicurazioni circa la competitività della M1, è stato convinto non solo dall’ingaggio, ma anche dalle modifiche che la casa di Iwata ha apportato alla sua struttura, ora più europea in quanto a tempi di risposta.

Ecco a tal proposito le parole di Lin Jarvis (Managing Director di Yamaha Motor Racing, nella foto con il pilota francese, ndr) che ha puntualizzato come la conferma dell’iridato 2021 era parte integrante del progetto.

Dichiarazioni Lin Jarvis su Rinnovo Fabio Quartararo Yamaha MotoGP 2024

“Siamo molto contenti che Fabio rimanga un pilota Yamaha. Averlo ancora nel Factory Team è parte integrante del progetto Yamaha MotoGP. Fabio è un talento eccezionale, un gran lavoratore, un grande giocatore di squadra e ha molti anni competitivi davanti a sé. Yamaha Motor Company, Yamaha Motor Racing e il Monster Energy Yamaha MotoGP Team non hanno risparmiato sforzi per garantire un futuro brillante a Fabio adottando un approccio più ‘aggressivo’ allo sviluppo della moto. Abbiamo già apportato modifiche significative alla nostra organizzazione, tra cui un nuovo sistema di gestione interno, il reclutamento delle migliori competenze nel settore, nuove partnership tecniche esterne, un aumento del budget per lo sviluppo e un programma di test intensificato. Tutti questi cambiamenti sono progettati per accelerare il processo per tornare a vincere. Fabio ha capito questo impegno e questo gli ha dato la fiducia necessaria per prendere la decisione di restare con noi per i prossimi anni. E’ con Yamaha dal 2019 e con noi, il Factory Team, dal 2021. In un arco di tempo relativamente breve, appena quattro anni, abbiamo ottenuto tanti successi: 8 vittorie, 21 podi, un Titolo Mondiale MotoGP e un Titolo di Vice Campione. Siamo i primi ad ammettere che c’è molto lavoro da fare per tornare al livello competitivo a cui eravamo nel 2021 e nella prima metà del 2022, ma sappiamo che Fabio darà sempre il 100% del suo massimo impegno. Per lui è naturale creare armonia e una buona atmosfera con tutti i membri dello staff e può contare sul pieno supporto del Team e di Yamaha in ogni fase del percorso.”

