MotoGP | GP Thailandia, Bezzecchi: “Test diversi dal weekend di gara”

Dopo aver chiuso i test di Buriram con il nuovo record della pista thailandese, Marco Bezzecchi è pronto ad affrontare la prima gara della MotoGP 2026, il Gran Premio della Thailandia.

Il #72 dell’Aprilia è stato grande protagonista dei test invernali, ma sa benissimo che il weekend di gara è molto diverso dalle giornate di prova.

Ecco cosa ha detto il “Bez” che proverà ad iniziare la stagione così come aveva concluso quella scorsa, da grande protagonista.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Thailandia MotoGP 2026

“I test sono andati abbastanza bene, abbiamo lavorato molto e questo ci ha aiutato a capire come si comporta la RS-GP26. Sono soddisfatto, anche se i test sono molto diversi da un weekend di gara. Ora abbiamo un po’ di tempo per lavorare e analizzare i dati, cercando di individuare ulteriori aree di miglioramento. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro e non vedo l’ora di iniziare finalmente a correre.”

4/5 - (8 votes)