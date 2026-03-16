MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP del Brasile 2026 a Goiania

Dopo 37 anni il circus del Motomondiale torna a Goiania in Brasile, questa volta per la seconda tappa della MotoGP 2026 sul rinnovato circuito intitolato al leggendario Ayrton Senna.

La prima sorpresa è che da leader della classifica iridata ci arriva Pedro Acosta, che in sella alla KTM ha portato a casa una vittoria e un secondo posto nel weekend d’esordio in Thailandia.

Altro grande protagonista il nostro Marco Bezzecchi, dominatore di tutti i turni, ma vittima di una scivolata nella Sprint Race del sabato. Il pilota riminese dell’Aprilia si è rifatto nella gara “lunga” della domenica, dominata in lungo e in largo.

Anche il team-mate Jorge Martin era stato solido nel weekend thailandese così come le Aprilia del Trackhouse Racing MotoGP di Raul Fernandez e Ai Ogura.

In casa Ducati si cerca il riscatto dopo che a Buriram l’unico a brillare era stato Marc Marquez, che dopo il secondo posto nella Sprint Race (dopo aver dovuto restituire la posizione ad Acosta per un sorpasso giudicato troppo aggressivo dalla Direzione Gara, ndr) aveva avuto un problema al posteriore della sua Ducati nella gara domenicale e che era stato costretto al ritiro.

Cercano il riscatto sia Pecco Bagnaia che Alex Marquez, mentre era andata meglio a Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team.

Acosta a parte in casa KTM si è raccolto poco, con il solo Brad Binder nelle posizioni di media classifica. Sono chiamati al riscatto i piloti del Team Tech3, Maverick Vinales e il nostro Enea Bastianini.

Gara di casa per il rookie Honda LCR, Diogo Moreira, che spera di continuare l’ottimo apprendistato in sella alla RC213V del Team capitanato da Lucio Cecchinello. In casa Honda si aspettano conferme da Johann Zarco, Joan Mir e Luca Marini.

In casa Yamaha rimane il grande punto interrogativo della competitività della nuova YZR-M1 V4, al momento molto lontana dalla concorrenza.

Fabio Quartararo e Alex Rins hanno portato a casa dei punti in Thailandia, mentre Toprak Razgatlioglu ha messo insieme un weekend di qualità arrivando davanti al team-mate Jack Miller.

Meteo Gp Brasile

Al momento il meteo prevede tempo incerto venerdì e sabato, con più probabilità di pioggia alla domenica

Info Gp Brasile

Il rinnovato circuito di Goiania è uno dei più corti del Motomondiale, misura 3,835 chilometri con 12 curve, alcune molto tecniche e altre a velocità medio-alta e con alcune forti staccate.

I piloti delle tre classi avranno a disposizione delle sessioni di prove libere più lunghe nella giornata inaugurale del venerdì, questo perchè il circuito è nuovo per tutti. Il turno pomeridiano della classe MotoGP avrà una durata di 75 minuti invece dei 60 tradizionali.

Orari Gp Brasile MotoGP 2026

(Ora italiana)

Venerdì 20 marzo

Prove Libere 1 Moto3 13:00-13:45

Prove Libere 1 Moto2 14:00-14:50

Prove Libere 1 MotoGP 15:05-16:05

Prove Moto3 17:15-18:00

Prove Moto2 18:15-19:05

Prove MotoGP 19:20-20:35

Sabato 21 marzo

Prove Libere 2 Moto3 12:40-13:10

Prove Libere 2 Moto2 13:25-13:55

Prove Libere 2 MotoGP 14:10-14:40

Q1 MotoGP 14:50-15:05

Q2 MotoGP 15:15-15:30

Q1 Moto3 16:45-17:00

Q2 Moto3 17:10-17:25

Q1 Moto2 17:40-17:55

Q2 Moto2 18:05-18:20

Sprint Race MotoGP 19:00 (15 giri)

Domenica 22 marzo

Warm Up MotoGP 14:40-14:50

Gara Moto3 16:00

Gara Moto2 17:15

Gara MotoGP 19:00 (31 giri)

Dove vedere il Gp del Brasile MotoGP 2026

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Domenica 2 marzo GP Brasile TV8

Gara Moto3 18:30

Gara Moto2 19:50

Gara MotoGP 21:30

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