MotoGP | Conflitto in Medio Oriente: posticipato il Gran Premio del Qatar

Il conflitto in Medio Oriente ha portato la MotoGP a posticipare il Gran Premio del Qatar, originariamente previsto per aprile e che è stato posticipato all’8 novembre.

Questa decisione è stata presa in stretto coordinamento con la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), il Promotore e le autorità locali in Qatar, con l’obiettivo principale di garantire la sicurezza, il benessere e l’erogazione della massima qualità dell’evento per tutti i partecipanti.

Dopo un’ampia pianificazione degli scenari e un’analisi del calendario, è stata scelta la data rivista per garantire il minimo disturbo al calendario più ampio della MotoGP. Di conseguenza, il GP del Portogallo a Portimão si terrà ora il 22 novembre, mentre il finale di stagione a Valencia sarà spostato al 29 novembre, mentre tutte le altre tappe del Campionato Mondiale MotoGP 2026 resteranno inalterate.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta CEO SEG su possibile Spostamento Gp Qatar MotoGP 2026

“Questa decisione è stata presa con grande attenzione e in piena coordinazione con i nostri partner in Qatar e in tutto il paddock. La nostra priorità è sempre la sicurezza e il benessere di tutti i coinvolti in MotoGP, oltre a garantire che ogni Gran Premio venga consegnato con il più alto standard possibile. Riconosciamo anche l’importanza di fornire chiarezza ai nostri tifosi il prima possibile e ai possessori di biglietti sarà data la possibilità di trasferire i loro biglietti al prossimo evento. Vorrei anche ringraziare i nostri partner di Portimão e Valencia per la loro collaborazione e flessibilità nell’aiutarci a garantire una transizione fluida verso il calendario rivisto. Siamo fiduciosi che il calendario aggiornato ci permetterà di preservare la qualità del campionato offrendo al contempo ai tifosi una stagione eccezionale di corse.”

Dichiarazioni Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, Presidente della Qatar Motor & Motorcycle Federation e del Lusail International Circuit (LIC) Spostamento Gp Qatar MotoGP 2026

“La Qatar Motor and Motorcycle Federation (QMMF) e il Lusail International Circuit (LIC) rispettano e sostengono la decisione del MotoGP Sport and Entertainment Group di posticipare il MotoGP Qatar Airways Grand Prix of Qatar al 6–8 novembre, 2026. Ringraziamo sinceramente i nostri tifosi, le squadre e i partner per la loro comprensione e il loro continuo supporto, e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutti di nuovo al Lusail International Circuit.”

Dichiarazioni Jorge Viegas, Presidente della FIM Spostamento Gp Qatar MotoGP 2026

“La FIM sostiene pienamente la decisione di riprogrammare il Gran Premio del Qatar. Considerando la situazione geopolitica attuale, proteggere i nostri piloti, squadre, funzionari e tifosi deve sempre essere la priorità. Siamo certi che il calendario aggiornato garantisca che l’evento in Qatar possa essere organizzato nelle condizioni più sicure e professionali.”

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